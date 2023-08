Astrologia poate fi o cale prin care putem găsi răspunsuri la aceste întrebări și să ne descoperim misiunea în viață. Astrologii ne pot ajuta să interpretăm pozițiile planetelor și cum acestea afectează viața noastră, dar și să ne înțelegem mai bine personalitatea și aspirațiile noastre.

Prin urmare, vom putea face alegeri mai informate și vom fi în măsură să luăm decizii care ne vor ghida pe calea noastră spre îndeplinirea obiectivelor și misiunii noastre în viață.

Semne de Foc: Berbec, Leu, Sagetator

Semnele de Foc agita spiritele, vor schimbari, ei nu iau lucrurile de bune. Nu vei vedea niciodata un Sagetator stand acasa degeaba, fara sa faca nimic, un Leu zacand pe canapea sau un Berbec plictisit. NU! Ei sunt oameni de actiune, care tac si fac.

Berbec: Zona de confort

Menirea ta este sa ii ajuti pe ceilalti sa iasa din zona de confort. Nu stai locului decat daca chiar iti doresti acest lucru. In rest, esti agitat, incapatanat (lumea te crede chiar egoist). In realitate, insa, scopul tau este sa iti ajuti semenii, sa-i faci sa inteleaga ca au nevoie de curaj, de actiune, de explorare. Poti deveni un bun speaker motivational.

Leu: Inspiratie

Indiferent ce faci in viata, vei avea oameni care te admira si pe care ii inspiri. Acesta este menirea ta, sa fii lider, sa ii faci pe ceilalti sa isi vada drumul, sa isi dezvolte propria afacere, sa isi ia viata in propriile maini.

Sagetator: Calatorii

Visezi sa calatoresti prin lume de cand te-ai nascut. Nu iti vine deloc usor sa stai intr-un singur loc si atunci cand nu poti pleca iti place fie sa iti imaginezi ca pleci, fie sa te uiti pe harti, pe fotografii din diverse locuri ale lumii. Iar cand pleci iti place sa vorbesti cu oamenii, sa afli despre cultura si obiceiurile lor, pentru ca atunci cand te intorci sa le spui celorlalti cum este prin alte parti.

Semne de Pamant: Taur, Fecioara, Capricorn

Semnele de Pamant au o “relatie complicata” cu scopul in viata, scrie Sfatul Parintilor. Sunt zile in care stiu clar ce vor, dupa care se razgandesc si se simt nesigure. Ii sperie gandul ca pot face ceva pe cont propriu, ca pot avea cariere in domeniul creatiei, pentru ca ei sunt atrasi de traditionalism, de certitudine.

Taur: Constienta

Poate ca la tinerete te incanta un program linistit de lucru de la 9 dimineata la 5 seara. Dar, pe masura ce avansezi in varsta iti doresti mai mult. Vrei sa fii constient de tine, sa te dedici meditatiei, practicarii yoga, vrei sa ii inspiri si pe altii sa fie constienti de lumea in care traiesc, sa nu le fie frica sa gandeasca dincolo de limite.

Fecioara: Pasiune

Tu iti pastrezi foarte bine concentrarea si ai abilitatea de a gandi pe termen lung. Daca unii oameni se gandesc numai la implicatiile pe termen scurt, tu ai un program foarte bine pus la punct, si vrei sa devii expert in pasiunea ta, indiferent care este aceasta. Poti scrie o carte despre cum sa devii expert in pasiunea ta.

Capricorn: Antreprenoriat

Desi poate parea surprinzator pentru tine, esti croit pentru antreprenoriat. Este posibil sa iti fi inceput activitatea la un birou, dar usor-usor sa-ti dai seama ca nu este pentru tine. Vrei sa fii propriul tau sef, sa incepi ceva pe cont propriu si sa muncesti doar pentru tine.

Semne de Aer: Gemeni, Balanta, Varsator

Semnele de Aer au personalitati atat de diferite, incat poate fi mai greu sa le gaesti un punct comun. Ce poti spune, cu siguranta, despre semnele de aer este ca nu accepta sa fie pe locul doi. Au standarde foarte ridicate si vor intotdeauna mai mult si mai mult.

Gemeni: Conectezi oamenii

Scopul tau in viata este sa lucrezi cu oamenii. Ai un dar natural de a le face cunostinta, de a-i imprieteni. Esti o gazda perfecta si iti place sa aduni la un loc toate rudele sau prietenii pentru a avea ocazia sa mai vorbeasca unii cu altii.

Balanta: Incurajezi oamenii

Scopul tau in viata este sa faci oamenii sa ceara mai mult de la ei, sa se autodepaseasca, sa devina mai buni. Poti avea rezultate excelente ca manager, inspirandu-i pe ceilalti sa isi depaseasca limitele.

Varsator: Schimbi oamenii

Indiferent ce cariera ai, tu gandesti altfel decat ceilalti. Cea mai periculoasa fraza pentru tine este “Dar mereu am facut asa?!”. Tu vrei altfel, vrei sa schimbi oamenii, modul in care gandesc, modul in care actioneaza. Vrei sa schimbi programe, vrei sa schimbi modele de comportament, astfel incat omul sa se elibereze, sa devina mai bun.

Semne de Apa: Rac, Scorpion, Pesti

Semnele de Apa sunt foarte intuitive si, cel mai probabil, stiu deja care este scopul lor in viata. Indiferent cati oameni au incercat sa-i “deturneze”, ei si-au urmat visul din copilarie.

Rac: Prietenie

Racul stie ca scopul lui este sa-i ajute pe cei aflati in nevoie. Nu este exclus sa lucreze in domeniul social, in camine de copii sau batrani. Esti foarte rabdator si dai dovada de compasiune, mai ales fata de cei care duc lupte interne puternice. Esti exact persoana potrivita pentru a-i ajuta sa iasa la lumina.

Scorpion: Emotie

Atentia ta se indreapta spre ceea ce simti si vrei sa ii ajuti pe ceilalti sa-si exprime emotiile. Nu exclude ideea de a fi instructor de yoga, coach spiritual sau terapeut. Ii vei ajuta pe oameni sa isi inteleaga emotiile, sa si le scoata la suprafata si sa le faca fata.

Pesti: Arta

Ai sufletul tanar, indiferent de varsta din buletin. Poti fi un bun artist, indiferent sub ce forma se manifesta arta: pictura, scris, muzica, fotografie, design grafic, moda sau film. Urmeaza-ti calea, chiar daca altii, poate, te-au descurajat.

