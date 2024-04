Evitarea consumului de urzici și oțet

Lunea Mare marchează începutul Săptămânii Patimilor, iar în această zi, tradițiile străvechi sunt păstrate cu sfințenie. Este obișnuit să se evite consumul de urzici sau mâncăruri care conțin oțet. Acest obicei are rădăcini adânci în amintirea suferințelor îndurate de Mântuitor atunci când i s-au oferit urzici în loc de mângâiere și oțet în loc de apă.

Curățenia generală de Paște

Tradiția populară recomandă ca în Lunea Mare să înceapă curățenia generală de Paște. Multe gospodării își deschid porțile pentru a scutura și a spăla totul, purificând locuința de energiile negative acumulate peste iarnă. Se crede că acest ritual ajută la alungarea spiritelor rele și la reînnoirea energiei pozitive în pragul sărbătorii Învierii.

Abstinență și purificare spirituală

Mulți credincioși aleg să observe un post mai strict începând chiar din ziua de luni, abstinența de la mâncare fiind practicată de la răsărit până la apus. Aceasta servește drept simbol al purificării și pregătirii spirituale pentru sărbătoarea Paștelui.

Rugăciune pentru Săptămâna Patimilor

„Doamne, Iisuse Hristoase, Dumne­zeul nostru, Care ai plâns pentru La­zăr și lacrimi de întristare și de mi­lostivire ai vărsat pentru dânsul, pri­mește lacrimile mele. Cu Pătimirile Tale, vindecă patimile mele. Cu rănile Tale, tămăduiește rănile mele. Cu Sân­gele Tău, curățește sângele meu și a­mes­tecă în trupul meu mireasma tru­pului Tău cel de viață făcător.

Fie­rea cu care vrăjmașii Te-au adăpat să în­dulcească amărăciunea cu care potriv­nicul m-a adăpat. Trupul Tău întins pe Cruce să întindă către Tine mintea mea, cea trasă jos de diavoli. Capul Tău, pe care l-ai aplecat pe Cruce, să înalțe capul meu cel pălmuit de po­trivnici. Preasfintele Tale mâini, piro­nite de cei fără de lege pe Cruce, să mă tragă spre Tine din prăpastia pier­zării, precum a făgăduit preasfântă gu­ra Ta. Fața Ta, cea batjocorită cu păl­muiri și cu scuipări, să umple de strălucire fața mea cea întinată în fă­ră­delegi. Duhul Tău, pe care l-ai în­cre­dințat Tatălui când erai pe Cruce, să mă povățuiască spre Tine, prin ha­rul Tău.

Nu am inimă plină de durere ca să Te caut. Nu am pocăința, nici umilința care întorc pe fii la moște­nirea lor. Nu am lacrimi mângâie­toa­re, Stăpâne. S-a întunecat mintea mea cu cele lumești, și nu poate să caute spre Tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfier­bânte cu lacrimile dra­gostei celei pentru Tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hris­toase, Dumne­ze­ule, Vistie­rul bu­nă­tăților, dă­ruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndu­rerată, ca să pornesc cu tot sufletul în cău­tarea Ta; căci fără de Tine mă voi în­străina de tot binele. Dă-mi, așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl, Care Te-a născut din sânurile Sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închi­­puirea icoanei Tale.

Te-am părăsit, Doam­ne; să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine; ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhov­nicească. Numără-mă între oile turmei Tale prea­alese. Hră­nește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale Taine. Căci inima lor curată este să­lașul Tău și se vede într-însa strălu­cirea descoperiri­lor Tale. Strălu­cirea Ta este mângâierea și odihna celor care s-au ostenit pentru Tine în ne­cazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine, nevrednicul, cu harul și cu iubirea de oameni a Mân­tuitorului nos­tru Iisus Hristos, în vecii vecilor. Amin.”, arată doxologia.ro.

Spovedania și pregătirea pentru Înviere

În prima zi a Săptămânii Patimilor, credincioșii își curăță sufletul prin spovedanie, pregătindu-se astfel pentru primirea Sfintei Împărtășanii și pentru celebrarea Învierii Domnului. Săptămâna Mare este un timp dedicat introspecției și rugăciunii intense, marcând ultima etapă a Postului Mare.

Lunea Mare aduce cu sine o serie de tradiții și obiceiuri care reflectă profunzimea spirituală și angajamentul creștinilor înaintea sărbătorii Învierii. Este un moment de curățenie exterioară și interioară, de reflecție și pregătire pentru celebrarea celor mai importante evenimente din calendarul creștin ortodox.