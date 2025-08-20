Aerul condiționat poate fi o cauză majoră a iritațiilor în gât în timpul verii. Petrecerea unor perioade lungi în medii răcoroase, dar cu aer uscat și artificial, fie în avion, la birou sau acasă, poate usca gâtul, făcându-l să se simtă iritat sau dureros și crescând susceptibilitatea la infecții sau iritanți.

Dacă petreceți frecvent timp în spații cu aer condiționat, se recomandă să rămâneți bine hidratați, consumând multă apă pe parcursul zilei. Acest lucru ajută la menținerea umidității gâtului și previne deshidratarea.

Alergii și febra fânului

Mulți nu realizează că alergiile sezoniere pot fi o cauză importantă a durerilor de gât. În cele mai multe cazuri, este vorba despre ceea ce se numește scurgere postnazală, atunci când congestia nazală sau sinusală provocată de expunerea la polen începe să se scurgă pe partea din spate a gâtului, cauzând o senzație constantă de gâdilat sau iritație care poate dura zile întregi.

Este o problemă foarte frecventă vara, mai ales pentru cei care suferă de febra fânului sau au sensibilități la polenul de iarbă sau de copac.

Răceala de vară și faringita streptococică

Deși mulți asociază răcelile și faringita streptococică cu virusurile de iarnă, adevărul este că pot apărea în orice perioadă a anului, chiar și în mijlocul verii. Faringita streptococică este o infecție bacteriană și include, de obicei, simptome precum gât dureros și iritat, durere la înghițire sau ganglioni umflați. În lunile de vară este important să nu o considerați doar o iritație minoră, pentru că s-ar putea să fie vorba chiar de o infecție streptococică, potrivit sursei.