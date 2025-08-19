Cuplul a fost lovit în timp ce stătea la masă

Incidentul a avut loc la CuVee's Culinary Creations, un local frecventat de iubitorii de gastronomie, conform tmz.com. În filmarea postată de cei doi vloggeri, se poate vedea momentul exact în care mașina intră în restaurant, iar atmosfera relaxată se transformă într-o scenă de panică.

Proprietarul localului, martor la eveniment, a confirmat autenticitatea imaginilor și a precizat că ambii influenceri au fost transportați la spital, de unde au continuat să documenteze experiența. Din fericire, starea lor este stabilă, iar șoferița SUV-ului a scăpat nevătămată.

Potrivit informațiilor, femeia aflată la volan se îndrepta către restaurant pentru a participa la un eveniment privat, însă a pierdut controlul asupra vehiculului. Autoritățile au deschis o anchetă, dar primele concluzii arată că a fost vorba despre un accident izolat, fără ca șoferița să fie sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Proprietarul a anunțat că va cere despăgubiri pentru pagubele provocate localului său, în timp ce unul dintre influenceri a transmis pe rețelele de socializare un mesaj emoționant despre fragilitatea vieții: „Totul se poate schimba într-o clipă. E important să fim mai buni și să renunțăm la resentimente.”

Autoritățile locale continuă verificările pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului.