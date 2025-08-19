Familiile ale căror locuințe au fost afectate de viituri vor primi ajutoare suplimentare față de cele acordate la începutul lunii august.

Sumele provin din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale și vor fi destinate reparării, reabilitării sau reconstrucției locuințelor.

Evaluarea pagubelor este realizată de Comitetele Județene pentru Situații de Urgență (CJSU).

Nivelul despăgubirilor, în funcție de documentele proprietarilor

Valoarea ajutoarelor de urgență variază în funcție de existența autorizației de construire și a polițelor de asigurare obligatorie sau facultativă:

Autorizație de construire + asigurare obligatorie: 90% din diferența dintre valoarea evaluată de CJSU și suma primită de la asigurător, dacă aceasta este mai mică.

Se acordă inițial 30% din valoarea pagubei, restul urmând după despăgubirea de la asigurator.

Asigurare obligatorie + asigurare facultativă: dacă acestea acoperă integral prejudiciul, se acordă doar ajutorul prevăzut de HG nr. 629/2025.

Doar autorizație de construire: 70% din valoarea pagubei stabilite de CJSU.

Fără autorizație și fără asigurare obligatorie: 50% din valoarea pagubei evaluate de CJSU.

Fără autorizație, dar cu asigurare obligatorie: 70% din diferența dintre valoarea evaluată de CJSU și despăgubirea primită de la asigurator.

Ajutoare acordate anterior în județul Neamț

Executivul precizează că sumele aprobate acum iau în calcul și ajutoarele de urgență acordate la începutul lunii august, când 168 de beneficiari din județul Neamț au primit câte 15.000 lei, 25.000 lei sau 30.000 lei, în funcție de gradul de deteriorare a locuinței.

Listele cu persoanele eligibile vor fi întocmite de agențiile pentru plăți și inspecție socială din Suceava și Neamț, fără a fi necesară depunerea unei cereri.

Sumele pot fi încasate fie în numerar, direct de către titular, fie în cont bancar, pe baza unei declarații pe proprie răspundere.