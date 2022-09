Liviu are 31 de ani, iar de aprope un an se chinuie să se recupereze după accidentul stupid a cărui victimă a fost chiar în noaptea nunți.



La doar o oră de la începere, nuntașii l-au luat prin surprindere pe mire și l-au aruncat în aer. Prima aruncare s-a terminat cu bine, însă, după cea de-a doua nu au reușit să-l mai prindă, iar bărbatul a căzut direct pe podea.



Mirele a fost transportat de urgență la spital cu coloana fracturată în două locuri, iar la câteva zile de la incident a fost transferat în Germania. Liviu a rămas imobilizat la pat și au fost nevoie de aproape 8 luni de recuperare pentru a ajunge într-o stare stabilă, dar în continuare acesta are dureri groaznice.



După toate cele întâmplate, mirele este dezamăgit de atitudinea prietenilor care nu s-au interesat deloc de starea sa de sănătate. Motiv pentru care, bărbatul îi cheamă în instanță pe cei vinovați și vrea să-și recupereze toți banii pierduți pe tratamente.