Ministrul Sănătății, Victor Costache, despre cazul femeii incendiate la Floreasca. "A fost un lanț de erori"

Ministerul Sănătății dă publicității, marți dimineață, raportul în cazul femeii moarte după ce a fost incendiată pe masa de operație la Floreasca.

Primele date arată că incidentul s-a produs ca urmare a unor erori umane, comise de echipa operatorie. Tot din raport reiese că Mircea Beuran, ca șef al Secției de Chirurgie a încălcat 10 obligații din cele 33, asumate prin contractul de administrare, potrivit Realitatea Plus. În plus, ancheta se mută în penal, marți încep audierile la Poliție în acest dosar.

Victor Costache, ministrul Sănătății, invitat la emisiunea "Legile puterii" la Realitatea Plus, a declarat că a existat un "lanț de erori" în cazul de la Floreasca.

"A fost un lanț de erori. Am aflat cu toții de acest incident la 5 zile de producerea lui și am sesizat imediat structurile din minister pentru a demara ancheta. Raportul detaliat va fi prezentat marți dimineața, dar cea mai mare greșeală a fost aceea că s-a folosit un produs care nu era indicat. Nu trebuie să arătam o pată pe întreaga profesie chirurgicală din cauza unui eveniment care pare a fi izolat și foarte rar", a declarat Victor Costache, luni seara la Realitatea Plus.

Potrivit ministrului, echipele din Ministerul Sănătății au sancționat imediat aceste abateri, iar amenzile sunt cele stabilite printr-o hotâre de Guvern de acum cativa ani.

Colegiul Medicilor din Romania s-a antepronunțat, prin poziția exprimată în favoarea profesorului Beuran, a precizat Costache. Cazul va fi cercetat de Colegiul București.

"Vom implementa instruirea pentru electrochirurgie. Chiar Franța abia în decembrie a adoptat o legislație a celor care folosesc electrochirurgia. Acum, instruirea se produce în timpul rezidentiațiului, dar poate că trb făcut unul mai amănunțit. Trebuie reiterat trainingul pe aceste aparate. Orice dispozitiv medical, daca e folosit gresit, va duce la o catastrofă. Este absolut greșit să fie folosită această substanță care e mai inflamabilă decât benzina. În străinătate, celor responsabili li s-ar retrage dreptul de a profesa", a mai spus ministrul Sănătății.