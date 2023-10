Ministrul muncii și solidarității sociale, Simona Bucura-Oprescu, s-a întâlnit vineri cu liderii minerilor din Valea Jiului.

Vizita are loc după ce Complexul Energetic Valea Jiului, recent înființat, a preluat activele și angajații Complexului Energetic Hunedoara.

Principalele discuții purtate de ministrul Simona Bucura-Oprescu cu minerii au fost despre legea pensiilor, care ține cont în prezent de grupele speciale, în contextul în care cele patru exploatări miniere își vor înceta activitatea în 2032.

„Noroc bun, oameni buni!

Am discutat despre noua lege a pensiilor și despre condițiile de muncă speciale și deosebite, condiții în care minerii își desfășoară activitatea zi de zi. Am dat asigurări că rămânem un partener de dialog și că lucrăm la o lege care să elimine inechitățile, dar și să aducă recunoașterea binemeritată celor care au muncit pentru dezvoltarea acestei țări.

Adevărata dimensiune a ceea ce fac acești oameni zi după zi și an după an am avut-o însă după ce am coborât în Mina Vulcan!