„Cu puţin timp în urmă, am încheiat o şedinţă a Comitetului interministerial unde am analizat stadiul implementării jaloanelor şi ţintelor din PNRR. A fost o foarte bună oportunitate în care am putut să identificăm atât realizările, cât şi ceea ce avem de făcut în continuare.

Avem o delegaţie pe care o va conduce domnul ministru Boloş săptămâna aceasta şi se va deplasa la Bruxelles, astfel încât să putem să avem toate elementele clarificate şi să fim în măsură, aşa cum ne-am angajat, ca până la finele lunii iunie să pornim cele 57 de apeluri dintre cele 69 câte avem în portofoliu.

Ca atare, există mecanismele şi procedurile create astfel încât să putem să accesăm aceste fonduri, care sunt o foarte bună şi o mare oportunitate pentru noi să putem să continuăm să ne dezvoltăm aşa cum aşteaptă cetăţenii de la noi”, a anunțat Nicolae Ciucă, la începutul şedinţei de luni a Executivului.

„Astăzi sărbătorim Ziua Europei și vreau să folosesc acest prilej pentru a le mulțumi tuturor românilor pentru voința fermă exprimată și pentru modul în care au înțeles să coaguleze pentru îndeplinirea acestui obiectiv național care ne-a oferit șansa să ne alăturăm celui mai important proiect de dezvoltare și bunăstare, Uniunea Europeană. În cei 15 ani, cetățenii români au avut posibilitatea să se bucure de toate drepturile, să circule liber, să studieze, au avut posibilitatea să muncească şi au avut posibilitatea să investească. Am beneficiat, în acești ani, de investiții de peste 40 de miliarde de euro în economia națională și, de asemenea, avem în fața noastră alte 80 de miliarde care trebuie să fie accesate și care trebuie să ducă la dezvoltarea țării și la reducerea decalajelor între țara noastră și țările din vestul Europei. (...)

În aceşti 15 ani, putem spune, fără teama că greșim, că românii merită să facă parte din această familie europeană și, așa cum am subliniat, am să repet și acum, meritul pentru îndeplinirea acestui deziderat nu aparține doar liderilor politici, nu aparține doar celor care au răspuns de punerea în aplicare a reformelor, ci aparține fiecărui cetățean care a demonstrat că are o singură opțiune, iar opțiunea este cea pro-europeană, democratică, opțiunea pentru o lume liberă”, a adăugat premierul.

Nicolae Ciucă s-a referit și la războiul din Ucraina, cu ocazia zilei de 9 mai.

„În acest moment, dincolo de preocupările noastre pentru prosperitate și dezvoltare, avem și grija aceasta care este generată de invazia Federației Ruse în Ucraina și o numim grija pentru siguranța cetățenilor și securitatea națională, iar Uniunea Europeană ne asigură un cadru de securitate deplin. Europa a demonstrat mai mult ca oricând solidaritate, a demonstrat că este în măsură să își unească eforturile pentru un scop comun, iar coeziunea dintre statele membre a demonstrat, de asemenea, că suntem în măsură să susținem interesele comune. Românii nu au făcut nimic altceva decât să demonstreze, prin generozitatea de care au dat dovadă, că sunt în măsură să îşi pună la dispoziție casele pentru cetățenii ucraineni care s-au refugiat în țara noastră, au demonstrat că sunt în măsură să facă gesturi de solidaritate la fel ca toți ceilalți cetățeni ai Uniunii Europene. Practic, au demonstrat înțelepciunea nației noastre, a cărei busolă a fost tot timpul îndreptată către libertate și către pace”, a mai spus premierul Nicolae Ciucă.