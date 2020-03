Măsuri COVID-19. Trotinetele electrice, retrase din SUA și Europa din cauza pandemiei de coronavirus

„Pentru moment, punem pauză serviciilor noastre Lime pentru a ajuta oamenii să stea liniștiți și în securitate”, explică societatea din California, într-un comunicat.

Loving cities means protecting them too. For now, we're pausing Lime service in Italy, Spain, France, California, and Washington State to help people stay put and stay safe. 💚



Follow us on social + our blog for updates in your city 👇https://t.co/8c17qD9H3q pic.twitter.com/cXhuszzB7S