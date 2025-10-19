”Ei sunt bine, dar apartamentul e disturs. Au căzut ușile, au căzut bucăți din tavan, s-a ridicat praful. Mi-am luat haine pentru o săptămână, pijama, haine, tricouri că nu aveam.

Am luat pentru tatăl meu, pentru muncă, pentru că trebuie să continue și viața chiar dacă se întâmplă incidente de genul”, a declarat nepotul unor bătrâni care locuiau la etajul unu al blocului.

Un alt locatar care se afla în momenul exploziei în apartamentul său a povestit clipele de coșmar: ”Eu eram în casă, copiii erau aici la școală, soția plecase tot aici. Este învățătoare aici la liceu.

Eu am rămas în casă, nu mai știu, mi-am făcut o cafea. Au plecat ei și eu am rămas. Am mai stat puțin, vorbeam cu cineva la telefon, stateam în pat și dintr-odată am văzut cum a sărit tot apartamentul în aer. Au căzut televizoare, mobile, geamuri peste mine, toată casa era praf. Nu am mai văzut absolut nimic, am fugit afară pe scări. Când am cioborât pe scări plângea lumea.

La rândul său, un alt locatar a povestit că ”joi de dimineață când ne-am trezit am simțit un miros puternic pe scară. Toată ziua miros de gaz, toată noaptea miros de gaz, inclusiv vineri dimineață.

A venit un reprezentant al Distrigaz, a închis gazul, a pus sigiliu.(...) Îl roagă, aproape să se pune în genunchi, pe cel de la Distrigaz: Domnule, miroase foarte rău. Nu doamnă că nu are cum s mai miroasă că eu am închis gazul. Domnule, veniți că eu stau la etajul 6. Nu are cum. Adică, practic, cum a zis femeia, a ignorat-o.”