Dana Roba, cunoscută în urma relației pe care a avut-o cu celebrul manelist Nicolae Guță, se află în continuare în stare gravă la spital. Tânăra, si va avertizam ca urmeaza detalii cu un puternic impact emotional, a fost lovită cu un ciocan în cap chiar de soțul ei, iar medicii au operat-o de urgență pe creier. Intervenția a durat 9 ore. Femeia ar putea rămâne desfigurata si cu sechele grave, a povestit sora acesteia.

Scenele șocante au avut loc într-un apartament din Timișoara acolo unde tânăra, soțul ei și cele două fiice locuiesc împreună. Bărbatul a lovit-o pe aceasta cu ciocanul, iar femeia a ajuns în stare gravă la spital. Vecinii sunt șocați de cele întâmplate, mai ales că, spun ei, bărbatul nu părea violent. Pe de altă parte, ipotezele unora dintre vecini sunt revoltătoare.

"Am văzut că au coborât pe cineva într-o pătură. Când am auzit de la băieții aia că or bătut-o. Îmi pare rău de ce s-a întâmplat, dar eu cred că ea e singura vinovată. Doar că avea gura mare. Și probabil l-a scos din sărite. Am auzit că ei tot se certau. Seara, când venea ea de la serviciu, se certau și vecinii de sus nu puteau nici să se odihnească din cauza lor că ea era foarte rea de gură. Foarte rea. Nu știu dacă e corect așa. Mai întâi să vadă ce s-a întâmplat și după aia. Nu așa, îl închizi imediat și nu-i dai voie nici să se apere.", declară o vecină.

Scandalurile dintre cei doi ar fi însă cunoscute de apropiații lor. Totul ar fi pornit după ce Dana Roba ar fi renunțat să poarte verigheta și și-ar fi anunțat soțul că vrea să divorțeze.

După ce a ajuns la spital cu răni extrem de grave în zona capului, femeia a fost operată. Intervenția a durat aproximativ 9 ore, dar, chiar și așa, medicii o supraveghează atent. Sora victimei susține că aceasta ar putea rămâne desfigurată și cu sechele grave.

Daniel Balaciu, bărbatul care a agresat-o și atacat-o cu un ciocan pe Dana Roba, a primit arest preventiv pentru 30 de zile.