”Soția mea, împreună cu cei trei copii ai mei și cu tatăl meu, erau acasă în momentul în care s-a întâmplat tragedia. Când a bubuit, tatăl meu a plecat afară să vadă ce s-a întâmplat, a coborât, iar soția și-a dat seama că este o explozie, a luat copii și a fugit, a vrut să iasă mai repede din bloc. Bineînțeles, au luat ce au apucat pe ei, nu s-au mai gândit că e frig afară, au vrut doar să se salveze.

În timpul ăsta când ea cobora, tatăl meu urca. Lui ori i s-a făcut rău, că am înțeles că a căzut pe scări jos, de la fumul înecăcios, de la dioxidul de carbon, a leșinat. O vecină a strigat: A murit, a murit! Soția mea când a ajuns jos a dat copilul cel mic la o vecină și pe cel mare la altcineva să se ducă repede ca să îl salveze, să îl scoată de acolo, că i-a fost frică că se poate întâmpla ceva și mai grav de atât.

Întrebat ce vârstă are tatăl său, bărbatul a răspuns: ”74 de ani. Acum vreo jumătate de oră m-a sunat cineva și mi-a spus că este bine, este intubat la Spitalul Floreasca, dar acum am primit un telefon de la mama mea și mi-a spus că nu e bine. Am înțeles că i-a afectat plămânii în proporție de 99%, a mai făcut încă vreo două preinfarcturi ce pot să zic, e dezastru pentru mine. Să auzi chestia asta, tu la muncă și acasă să se întâmple ce s-a întâmplat acum”.

Locatarul a subliniat că ” soția și copii sunt cazați la o cantină și de mâine așteptăm și noi autoritățile să putem să intrăm și noi în case să ne luăm documente, bănuți, ce mai avem acolo strâns, dacă putem să mai adunăm ceva.

Așteptăm și noi un semn de la Dumnezeu să vedem unde ne ducem, unde ne cazăm, vă dați seama, că aici nu cred că se mai poate aici”.

Întrebat dacă imobilul era racordat la gaz, acesta a spus că ”da, cred că în proporție de vreo 65%-70%, mulți sunt racordați la gaz”.

În plus, el a mărturisit că proprietarul apartamentului în care s-a produs explozia îi este rudă și că locuia singur.

”Este o rudă mai îndepărtată cu mine, locuia singurel, nu știam dacă este racordat la gaz sau are butelie. Vă dați seama, nimeni nu se gândește sau nimeni nu intră în casa cuiva să vadă de unde și în ce fel locuiește, cu ce se încălzește”, a mai spus bărbatul.