„Discursul lui Eduard Hellvig este unul al unui candidat la președinția României. Cred că se va reîntoarce în PNL. Jocurile se fac în jurul lui Iohannis, cel puțin până la anul. Încă are sub controlul său parchetele și DNA. Este discursul unui candidat care este șeful SRI de mai bine de 7 ani, își pregătește următorul pas, cel al unei cariere politice. E tânăr pentru o carieră politică. S-ar putea să fie candidatul PNL la prezidențiale. Anul 2024 s-ar putea să îi aducă în fața electoratului pe fostul șef al SIE, pe fostul șef SRI, pe fostul ministrul al Apărării, iar de pe margine vom avea, eventual, un Simion și un Drulă. El a simțit că-i fuge suveranismul de sub picioare. Candidatul PSD poate să fie Mircea Geoană. Un candidat suveranist este acela care ia ce e mai bun de la Giorgia Meloni și de la Viktor Orban. Adică, cineva care să nu mai facă sluj în fața Bruxelles-ului. Nu poate să vină Ursula von der Leyen să ne spună cum să ne tăiem porcul sau cum să ne apelăm părinții. Marea greșeală a castei de la Bruxelles este că dă ordine. Vom intra in Schengen, dar numai pentru că sunt probleme cu intrarea cerealelor ucrainene în vestul Europei. Candidatul de succes din 2024 trebuie să susțină naționalismul, dar să aibă și un program economic concret, nu doar să facă show. Consider că cea mai mare șansă va avea cineva care nu se va asocia cu PSD sau PNL”, a declarat Marius Tucă în emisiunea „Controversat”.