Ministrul de Interne revine cu precizări despre procedura de triaj din punctele de frontieră

Triajul din punctele de frontieră

„Triajul se face de specialistii de la DSP, sunt ajutati cu forte medicale de Ministerul Apararii ca sa asiguram un flux de tranzit cat mai bun si sa fluidizam traficul.

Dupa ce medicii de la DSP , ajutati si de medicii scolari, dupa acest triaj , se organizeaza convoaie de maximum 10 autoturisme, insotite, pentru ca asta e procedurra, insotite de politie.

Cu aceasta escorta, convoaiele sunt preluate la intrarea in fiecare judet de IPJ escortate in continuare pana la punctul de destinatie. Știm exact, prin dispeceratul central, în fiecare moment, ce autoturism si cine a a intrat intr-un judet venind din punctu lde trecere a frontierei. Tot circuitul, tot fluxul e monitorizat.

Când ajunge in judet, pe evaluarea primara de la frontiera, unde i se spune daca este pentru carantinare sau izolare, ei respecta deciziile specialistilor in medicina. Cand ajung in centrele respective, acolo sunt monitorizate foarte atent de autoritatile locale, judetene, fie prin centrul de conducere, coordonare a interventiei, inclusiv prin comitetele judetene pentru situatii speciale de urgenta,iarr protectia, paza, este asigurata de MAI prin Politie, Jandarmerie, Politie de Frontiera, ajutati inclusiv de Ministerul Apărării Naționale.

Există un flux riguros, monitorizat și gestionat de la intrarea in tara pana la iesirea din carantina, respectiv din izolare.

Câte locuri de carantina mai sunt la nivelul întregii țări

Mai exista locuri de carantinare. Aproximativ 50% din ele sunt ocupate, 50% sunt libere. Dar deja s-a implinit perioada de 14 zile de carantina si ce mai intra acum in carantina e intr-o varianta ce compenseaza aproape cu ce se elimina din carantina”, a explicat Marcel Vela in interventia telefonica de miercuri de la Realitatea PLUS.

Vela: Acțiunea de la Vama Nădlac este o simplă verificare, nu un control

„Nu e ancheta si nici control, e o simpla verificare.

Având in vedere ca ministrul Tătaru a vrut sa verifice si din punct de vedere sanitar zona judetului Arad, si noi am vrut sa vedem sa analizam cum se desfasoara activitatea in punctele de trecere a frontierei.

In acest sens am pus la dispozitia ministrului (Sănătătii - n.red.) si a inspectorului general de la Inspectoratul general al Politiei de Frontiera un elicopter pentru a verifica activitatea desfasurata fie in zona medicala fie in zona punctelor de trecere a frontierei”, a mai spus ministrul Vela.