„A doua oară anul acesta rasuflăm (ironic, nu?) ușurați fiindca am externat (din nou) ultimul bolnav de Covid-19. Plecând pe picioarele sale, am privit din nou, ca intr-un morbid deja-vu, cum ne imbătăm cu gândul că poate “e gata”, “se termină”, am scăpat. Dar se adună nori grei deasupra Europei și ne este frică să nu sărbătorim prematur", a scris pe Facebook managerul Spitalului de Pneumoftiziologie din Iaşi.

Acesta a adăugat că nu vrea să mai audă zgomotul compresoarelor din staţia de oxigen.

„Ce n-aș da să nu mai aud motoarele compresoarelor din stația de oxigen gemând de extenuare, salvările urlând toată noaptea până și în liniștea dealurilor mele din Comunitatea Bârnova - Iași, plânsetele fiilor și fiicelor de bolnavi răpuși de mizeria asta de virus și disperarea bolnavilor după mai mult oxigen. Ce n-aș da să nu mai aud <<Faceți ceva, vă rog!>>", mai scrie medicul Radu Crişan Dabija.