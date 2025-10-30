Reacția sfâșietoare a mamei

Vestea morții tinerei doctorițe a adus o durere imensă familiei. Nicoleta Szabo, mama Ștefaniei, a transmis un mesaj public plin de tristețe, în care a anunțat locul și programul priveghiului și al slujbei de înmormântare.

„Cu profundă durere în suflet, anunțăm depunerea trupului neînsuflețit al iubitei noastre dr. Lavinia Ștefania Szabo – directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău. Cei care doresc să își ia rămas-bun o pot face la Biserica Sfântul Pantelimon (din curtea Spitalului Județean), joi între orele 09:00–13:00. Începând cu ora 13:00, trupul va fi mutat la Capela Bisericii Eroi. Vineri dimineață, drumul spre odihna veșnică va continua la Capela Bălăneanu din București. Slujba de înmormântare va avea loc sâmbătă, la prânz, la Biserica Bălăneanu, urmată de înhumarea la Cimitirul Tudor Vladimirescu. Dumnezeu să o odihnească în pace!”, a scris mama acesteia pe Facebook.

Mesajul a fost preluat de numeroși apropiați, colegi și foști pacienți ai medicului, care au transmis gânduri de condoleanțe și mesaje de sprijin familiei îndurerate.

O viață marcată de pierderi și sacrificii

Nicoleta Szabo, mama doctoriței, este expert în finanțe și a ocupat, de-a lungul anilor, funcții de consilier atât în cadrul Ministerului Finanțelor, cât și în Ministerul Sănătății. Deși a avut o carieră de succes, viața ei personală a fost marcată de durere și sacrificii.

Cu mulți ani în urmă, soțul său și tatăl Ștefaniei a murit, iar Nicoleta a fost nevoită să-și crească singură cei doi copii. A fost sprijinul principal al familiei, iar moartea fiicei sale a adus din nou o pierdere greu de suportat.

În prezent, femeia mai are un singur copil, un băiat, care încearcă să o susțină în aceste momente dramatice.

Ancheta este în desfășurare

După descoperirea trupului neînsuflețit al medicului, poliția și Inspectoratul Teritorial de Muncă au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs tragedia. Primele informații arată că nu există urme de violență, însă se așteaptă rezultatele expertizei medico-legale pentru a determina cauza decesului.

Colegii de la Spitalul Județean Buzău au descris-o pe dr. Ștefania Szabo drept un medic devotat și un om de o rară blândețe, respectată atât de pacienți, cât și de personalul medical. Moartea sa neașteptată a lăsat în urmă o familie îndurerată și o comunitate întreagă aflată în stare de șoc.