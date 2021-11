Loto 6 din 49, numerele câștigătoare din 14 noiembrie 2021. 1, 38, 34, 22, 45, 13

Loto 5 din 40, numerele câștigătoare din 14 noiembrie 2021. 5, 32, 26, 8, 16, 9

Joker, numerele câștigătoare din 14 noiembrie 2021. 3, 20, 23, 5, 14 +17

Noroc, numărul câștigător. 4075992

Super Noroc, numărul câștigător. 311991

Noroc Plus, numărul câștigător. 681358

La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 2 milioane de lei (peste 421.800 de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 73.500 de lei (peste 14.800 de euro). La Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 2,77 milioane lei (peste 560.500 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 30,83 milioane lei (aproximativ 6,23 milioane de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 77.300 de lei (peste 15.600 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, reportul este in valoare de peste 196.800 de lei (peste 39.700 de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 25.500 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, este un report in valoare de peste 455.300 de lei (peste 92.000 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 35.700 de lei.