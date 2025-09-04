Parcările de reședință din București sunt gestionate de primăriile de sector. Fiecare sector are propriile proceduri și platforme online unde poți consulta harta locurilor de parcare disponibile.

Pentru a verifica disponibilitatea zonelor și a locurilor libere trebuie, deci, să accesezi site-ul primăriei de sector. În unele sectoare poți rezerva direct online, în altele trebuie însă să depui cererea fizic la administrația domeniului public. Pe cererea tip se trec datele personale, dar și câteva detalii despre automobilul pe care îl deții.

Documentele necesare:

- cerere tip (se găsește online sau la administrația publică).

- act de identitate – care să ateste domiciliul în sectorul respectiv.

- certificat de înmatriculare al mașinii (talonul).

- dovada plății impozitului pe autoturism la Direcția de taxe locale.

** în unele cazuri: contract de leasing / comodat / împuternicire dacă mașina nu este pe numele tău.

Anumite primarii pot oferi doar un singur loc de parcare pentru fiecare apartament, însă în alte sectoare se poate închiria încă un loc de parcare, însă suma va fi dublă, potrivit site-ului cumsa.ro.

Atunci când primești un loc de parcare va trebui să ai achitate toate taxele datorate la buget. În caz contrar, nu vei putea obține acel loc și primăria nu va emite contractul.

Dacă schimbi numărul de înmatriculare al automobilului, dacă îl vinzi, ori dacă există schimbări legate de RCA ori ITP va trebui să comunici toate aceste date primăriei în termen de maximum 30 de zile.

Costurile pentru un loc de parcare în București nu sunt deloc de neglijat. Potrivit sursei citate, acestea variază în funcție de sectorul unde locuiești și pornesc de la 376 lei/an și pot ajunge până la 754 de lei pe an. După aprobare și plată, vei primi contractul și autorizația care îți conferă dreptul de a utiliza locul de parcare.