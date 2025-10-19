Mai mulți pensionari au în aceste momente pensia suspendată. Este vorba despre românii care se află în străinătate și nu au depus certificatul de viață completat, așa cum spune Legea pensiilor.

Există o reglementare care spune foarte clar că cetățenii care locuiesc în străinătate trebuie să depună de două ori pe an certificatul de viață, la Casa de Pensii din țară, pentru a beneficia de venit.

Plata va fi reluată în momentul în care documentele respective vor ajunge la Casa Națională de Pensii.

Pe de altă parte, la final de an 2,7 milioane de pensionari vor primi a doua tranșă din ajutorul dat la încept de an. Este vorba de cei 400 de lei, sumă care va fi acordată doar celor care au un venit de 2.574 de lei. Acest ajutor a fost acordat de Guvern pentru a compensa lipsa indexării.

Anul viitor, cel mai probabil, peniile românilor vor rămâne înghețate, potrivit premierului care a explicat că nu avem spațiu bugetar pentru a aloca o indexare chiar dacă inflația a crescut.