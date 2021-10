Înaintea consultărilor, Florin Cîțu s-a amuzat împreună cu liberalii care l-au însoțit la Cotroceni pe tema culorii cravatelor pe care le poartă.

„Florin Cîțu: Îmi place că toată lumea are cravată albastră.

Iulian Dumitrescu: Da, fără să ne vorbim.

Rareș Bogdan: Am respectat...

Lucian Bode: Cu măștile nu ne-am încadrat.

Florin Cîțu: Great minds think alike (Mințile mari gândesc la fel!)

Iulian Dumitrescu: Rareș are cravată cu niște picățele.

Rareș Bogdan: Da, un pic... Eu aș face mai colorat ... portocaliu

Iohannis: Bună ziua, bine ați venit. Luați loc. Mulțumim”, a fost dialogul înainte de consultări.