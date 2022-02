Precizările Olguței Vasilescu vin în urma mai multor informații apărute în spațiul public legate de proiectul promovat anul trecut de PNL în Parlament. Este vorba de proiectul ce prevede ca cei care optează să lucreze în sectorul public până la vârsta de 70 de ani să nu poată cumula pansia cu salariul.

„Nu există un astfel de subiect (la nivelul coaliției - n.red.). PSD nu poate fi de acord niciodata, ni s a mai pus in vedere de Comisia Europeană și când eram ministru si când a mai fost dl Budăi. Că ar trebui să luăm în calcul să ne gândim la acest an de pensionare. Nu am fost de acord atunci, nu putem fi nici acum. Cu atât mai mult cu cât nu exista nicio tara din UE cu 70 de ani. Sunt doar două țări Islanda și Italia cu 67 de ani. Ar fi culmea ca tocmai România, care are cea mai mica speranta de viata, să accepte așa ceva, cresterea varstei.

Nu s-a discutat acest subiect (in coaliție - n.red.). Cu siguranță dl Budăi nu lucreaza la un astfel de proiect de lege. L-am întrebat și a zis că nu. Nu este nimic în lucru la Ministerul Muncii legat de vârsta de 70 de ani la ieșirea la pensie”, a anunțat Olguța Vasilescu, în exclusivitate, la Legile puterii, cu Alexandra Păcuraru.