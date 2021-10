Întrebat daca a fost fizic in spitale sa vada mamele care au născut și stau fără cei mici lângă ele, Fritz a recunoscut că nu a mers și a spus că, in calitate de primar, „prioritatea zero a fost sa rezolv o problema reala si sa gasesc un furnizor de gaze”, joi seară, în exclusivitate, la „Legile puterii”, cu Alexandra Păcuraru.

„Sunt situații absolut teribile, am fost forțat. În aceste ore se repornește căldura. (...) Cred ca e important ca un primar sa caute solutii, nu cred ca exista un primar magician, cu solutii magice. Mesajul mei catre furnizorii de gaz nu e ca nu e timp, ci ca nu gasesc furnizori de gaz, cautam sustinere și sprijin unde putem si sper ca sa gasim pentru Timișoara o soluție. (...).

„O reformă și un suflu nou nu se pot face peste noapte, într-un singur an, mergem în directia buna. Eu nu am solutii magice. Ca sa nu mai fie această dramă, trebuie sa incheiem un contract de gaz, si eu in ultimele 7 zile am stat non-stop la telefon cu furnizorii, încercând să rezolvam, am vorbit și cu managerii de spitale. Am avut negocieri in ultimele 72 de ore cu toti furnizorii. Am fost constant in legatura cu managerii de spitale”, a mai declarat Dominic Fritz

Întrebat de responsabilitatea pe care o are pentru drama din Timișoara din aceste zile în care oamenii îndură frigul și în case, și în spitale, Dominic Fritz a mai declarat, în exclusivitate, la „Legile puterii”, că „bineînțeles că eu sunt responsabil ca primar. Îmi asum asta. (...) Situația este absurdă. (...) Ne confruntăm aici cu o companie care a acumulat peste 10 de milioane de datorii, de foarte mult timp nu mai reuseste sa produca performanță. A intrat în insolvență. Și această situație nefericită se intalneste acum in contextul unei crize de energie istorică, în ultimele două-trei luni au crescut preturile de 4,5,7 ori”.

Primarul Timișoarei a susținut că „am luat măsuri concrete, am schimba managementul, am plătit 136 de milioane de lei in acest an ca să nu acumulam datorii, asta a fost solutia lui Robu, colegul lui Alin Nica (președintele CJ Timiș, PNL - n.red.).

Drept răspuns la soluția propusă de Alin Nica, Dominic Fritz a mai susținut, la „Legile puterii”, că pentru „un credit din Trezorerie trebuie o Ordonanță de Urgență specifica, care să-ți permită, ultima oară a fost dată în 2018, când Timișoara a luat un credit pentru a trece iarna.

Acum nu există un guvern care sa ne acorde un astfel de credit. Legea finantelor nu permite un astfel de credit in prezent”.

Despre contractul încheiat doar pentru trei zile, Dominic Fritz susține că „din pacate nu eu am decis. Eu am rugat macar pentru o săptămână, am avut bani de platit in avans. Asta e absurditatea situatiei, ca noi cautam de o saptamana, nu gasim nicio companie care sa ne livreze gaz”.

„Am ieșit public, am facut si cerere din Fondul de rezerva. (...) Stiu unde au fost dati banii la cateva zile dupa alegerile din PNL, Timisoara a primit ZERO lei. Inca din vara s-a vazut ca preturile cresc. Fara o abordare nationala, o interventie a Guvernului... Mă bucur ca ieri s-a votat legea prin care se suporta 50% de la buget, ca sa acoperim această explozie de prețuri”, a mai spus Dominic Fritz.

În același timp, primarul Timișoarei a susținut că „imaginea mea e ultimul lucru care ma ingrijoreaza. Eu sunt de acord ca exista un mecanism de protectie, ca in insolventa poti cheltui veniturile si nu mai esti fortat sa dai bani pentru datoriile din trecut, chiar daca noi am stins 10 milioane de lei datorii. Am avut discutii în ultimele zile si saptamani cu furnizorii de gaz. (...) Dar nu putem lasa Timișoara fara contract de gaz. (...) Accept ca si primarul să fie criticat, important e sa gasim o solutie, sa nu exploatam această situație politic", joi seară, la „Legile puterii", cu Alexandra Păcuraru.