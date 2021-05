„Părinții mei au fost mai relaxați și mi-au spus să fac treabă doar la acele materii care îmi plac... engleză, matematică, fizică, cam astea. (...) Am plecat la 19 -20 de ani, cam prin 1992. În anii '90, americanii aveau tot felul de burse fulbright etc. Eu am plecat cu o bursă finanțată de Guvernul american, acea bursă era pentru est-europeni. Am câștigat-o eu, poate nu a aplicat nimeni, nu știu, poate am fost norocos”, a declarat Florin Cîțu, într-un podcast, miercuri seară.

Premierul a mai povestit și ce a făcut, cum a spălat și vase, a fost și poștaș pentru a câștiga bani să se poată întreține la studii în acea perioadă a primilor ani după 1990 în Statele Unite ale Americii.

Florin Cîțu a mai spus că „totul era foarte scump. (...) Nu mi-au dat bani decât pentru cazare și masă și trebuia să plătesc și școala, cărțile. (...) Și atunci am scris câteva eseuri și am câștigat o bursă pentru doi ani, a trebuit să am note mari ca să mă pot menține.

Numai că acolo nu aveam niciun ban și a trebui să lucrez. Am lucrat din prima zi, am spălat vasele un trimestru, am lucrat la cantină în campus, poștaș în campus și am lucrat apoi la un centru audiovizual unde era OK si iarna și vara și jucam fotbal în echipa universității, a colegiului.

Deci tot timpul eram la școală, muncă, antrenament de dimineață până seara și așa am văzut America am primii ani, cu echipa de fotbal. Eram mijlocaș stânga sau atacant. (...) Așa am văzut America, cu echipa de fotbal.

Nu aveam alți bani să văd America, și atunci mergeam cu echipa, mâncam la McDonald's și le povesteam tuturor pe drum cum este să trăiești în comunism și toți ziceau să nu ajungem acolo”.