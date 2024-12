Redăm, integral, textul scrisorii generalului (r) Gabriel Oprea:

"Domnule Președinte Donald TRUMP,

V-am transmis 4 scrisori, într-o perioadă dificilă pentru dumneavoastră, în anii 2021, 2022, 2023, 2024, după tentativa de asasinat, scrisori pe care le-ați primit și le-ați apreciat. De fiecare dată, am transmis gândurile noastre de susținere necondiționată, total încrezători în viitorul dumneavoastră politic.

Sunteți un patriot adevărat și lumea întreagă a văzut că vă aflați sub protecția lui Dumnezeu.

Opțiunea românilor pentru NATO, pentru parteneriatul strategic cu SUA și pentru Uniunea Europeană este de nezdruncinat. Am servit Patria ca ministru al administrației publice, ministru al afacerilor interne, ministru al apărării naționale, viceprim-ministru pentru securitate națională și prim-ministru interimar. Am făcut parte din mai multe guverne, dar, în primul rând, am făcut parte din cel mai bun guvern, în opinia mea, guvernul Adrian Năstase, în perioada în care România a intrat în NATO și a încheiat toate capitolele de aderare la UE.

Dle președinte, ați spus: “Viitorul nu aparține globaliștilor, viitorul aparține patrioților, națiunilor suverane și independente, care își protejează

cetăţenii”. Si noi credem cu tărie în această afirmație.

DUMNEZEU, PATRIE, FAMILIE, ONOARE, DEMNITATE sunt valorile după care se ghidează patrioții adevărați și reprezintă sistemul de valori al militarilor și polițiștilor români, activi, în rezervă și în retragere.

În România, duminică, 8 decembrie, ar fi trebuit să aiba loc turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Însă alegerile prezidențiale au fost anulate, cu două zile înainte de al doilea tur.

Fiți mesagerul lui Dumnezeu pentru poporul român, transmiteți un mesaj poporului român. Dumnezeu să binecuvânteze America și România!

În speranța că ne vom întâlni personal, în curând, vă asigur de aprecierea și respectul profund al meu și al colegilor și prietenilor mei.

Gl.(r) Gabriel Oprea

Presedintele Uniunii Militarilor si Politistilor “Mihai Viteazul”", se arată în scrisoare.