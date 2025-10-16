”Recunosc fără rezerve: am încălcat legea! În weekend, împreună cu soţia mea, am făcut şase borcane de gem de prune. Din prunele noastre, în oala noastră, cu vinovăţia noastră. Aş fi făcut şi pălincă, dar prunele nu au fost suficiente”, a scris preşedintele UDMR pe pagina sa de Facebook.

Kelemen Hunor a adăugat ironic că ”acum stau cu frica: când va veni ANAF să-mi confişte «probele»?”.

”Şase borcane de gem – şase lovituri ascunse la buget. Serios acum: preşedintele ANAF chiar crede că gemul de casă e gaura neagră a economiei? Dacă aşa merg lucrurile, anul viitor va trebui să raportăm şi conservele bunicii. Pe etichetă am putea să scriem: «Produs cu risc fiscal – consumul se recomandă sub supravegherea autorităţilor»”, a mai spus Kelemen Hunor.

Totodată, liderul UDMR a afirmat că ”ce-ar fi dacă i-ar urmări pe marii evazionişti, nu pe bunicile care fac conserve?”.

Reacția lui Kelemen Hunor a venit la scut timp după ce preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, a afirmat, miercuri seară, că gemul făcut în gospodărie afectează GAP-ul de TVA al României, el precizând că, potrivit Comisiei Europene, produsele realizate pentru consumul propriu afectează colectarea generală a TVA.