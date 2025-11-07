În cadrul reuniunii Parteneriatului pentru Cooperare Energetică Transatlantică (P-TEC), Subsecretarul de Stat American, Jacob Helberg, a subliniat că proiectul Grupului PPC de a dezvolta în Grecia un centru de date dedicat inteligenței artificiale reprezintă o inițiativă care va crește competitivitatea Europei de Sud-Est.

Prin transformarea fostelor zone miniere din Grecia în hub-uri energetice, PPC construiește un model energetic care răspunde simultan nevoilor economiei și ale revoluției digitale. Georgios Stassis, CEO al grupului, a evidențiat importanța replicării acestui model și în România – o piață strategică unde PPC accelerează investițiile în rețele inteligente, tehnologii de stocare și soluții sustenabile.

P-TEC este platforma emblematică pentru miniștrii energiei și delegații din Europa Centrală și de Est care colaborează cu Departamentul Energiei din SUA, agenții americane și sectorul privat, pentru a aborda problemele energetice din Europa.