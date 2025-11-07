Jacob Helberg, subsecretar american: „Investițiile derulate de Grupul PPC cresc competitivitatea regională în Europa de Sud-Est”

Georgios Stassis. CEO PPC. Foto/PPC
Statele Unite au recunoscut Grupul PPC drept un model de succes pentru colaborarea transatlantică, subliniind rolul său cheie în redefinirea viitorului economic și energetic al Europei.

În cadrul reuniunii Parteneriatului pentru Cooperare Energetică Transatlantică (P-TEC), Subsecretarul de Stat American, Jacob Helberg, a subliniat că proiectul Grupului PPC de a dezvolta în Grecia un centru de date dedicat inteligenței artificiale reprezintă o inițiativă care va crește competitivitatea Europei de Sud-Est.

 

Prin transformarea fostelor zone miniere din Grecia în hub-uri energetice, PPC construiește un model energetic care răspunde simultan nevoilor economiei și ale revoluției digitale. Georgios Stassis, CEO al grupului, a evidențiat importanța replicării acestui model și în România – o piață strategică unde PPC accelerează investițiile în rețele inteligente, tehnologii de stocare și soluții sustenabile.

 

P-TEC este platforma emblematică pentru miniștrii energiei și delegații din Europa Centrală și de Est care colaborează cu Departamentul Energiei din SUA, agenții americane și sectorul privat, pentru a aborda problemele energetice din Europa.

 