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Politica· 2 min citire

Ipocrizie în tabăra lui Bolojan: Raluca Turcan atacă „platforma pro-PSD”, după ce a primit funcții în alianța cu social-democrații

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat23 iul. 2026, 14:15
SursăRealitatea PLUS

Ipocrizie uriașă în tabăra Bolojan din PNL! Raluca Turcan spune că liberalii care i se opun acum premierului interimar reprezintă doar o platformă pro-PSD. Deputata pare să fi uitat, însă, de deciziile scandaloase luate de Bolojan în PNL, dar și de funcțiile pe care Turcan le-a dobândit în trecut în contextul alianțelor dintre PSD și PNL, potrivit Realitatea PLUS.

Explicații halucinante de la Raluca Turcan. Unul din susținătorii aprigi ai premierului demis, Turcan susține acum că toți cei care i se opun lui Bolojan în partid vor doar să-l ajute pe Sorin Grindeanu să ajungă la Palatul Victoria.

Raluca Turcan, deputat PNL:

„Această construcție, din punctul meu de vedere, n-ar trebui să se numească Platforma Conservatoare, ci o platformă pro-PSD. Ea servește interesului politic pe care Sorin Grindeanu îl are de a-și face o majoritate parlamentară pentru a deveni premier.”

Întrebat despre aceste acuzații pe care le-au făcut liberalii care au rămas alături de Ilie Bolojan, liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat că nu-i consideră PSD-iști pe liberalii vechi.

„Echipa asta, să spun, nou aleasă la congresul anulat vorbea de PSD-iștii din PNL, nu așa s-a spus? Eu nu am considerat niciodată că liberalii vechi sunt PSD-iști. Am fost ironic.”

Ne reamintim că cea mai recentă alianță PSD-PNL a fost girată în 2021 de fostul președinte Klaus Iohannis. Acesta susținea atunci că această coaliție de guvernare este necesară pentru a ieși din criză. De-a lungul timpului, Raluca Turcan a beneficiat de diverse funcții de pe urma acestei alianțe, inclusiv cea de ministru. De amintit și că Raluca Turcan s-a aflat de-a lungul timpului în mijlocul mai multor scandaluri. Liberala se afla în funcție și în momentul în care a fost furat tezaurul de la muzeul din Olanda. Raluca Turcan nu a oferit atunci explicații românilor, ci doar s-a mulțumit să spună că nu ministerul său decide conținutul colecțiilor.

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