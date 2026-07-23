Advertising
Advertising
Politica· 2 min citire
Ipocrizie în tabăra lui Bolojan: Raluca Turcan atacă „platforma pro-PSD”, după ce a primit funcții în alianța cu social-democrații
Ilie Bolojan
Publicat23 iul. 2026, 14:15
SursăRealitatea PLUS
Ipocrizie uriașă în tabăra Bolojan din PNL! Raluca Turcan spune că liberalii care i se opun acum premierului interimar reprezintă doar o platformă pro-PSD. Deputata pare să fi uitat, însă, de deciziile scandaloase luate de Bolojan în PNL, dar și de funcțiile pe care Turcan le-a dobândit în trecut în contextul alianțelor dintre PSD și PNL, potrivit Realitatea PLUS.
Citește și
- 14:02AUR reia apelul pentru reducerea TVA la carburanți: România trebuie să protejeze economia înainte ca scumpirile să lovească din nou
- 13:05Dragomir îi pune la zid pe cei din USR după atacul la ora de Religie: „Dacă nu crezi în nimic, ești copilul ploii”
- 12:27Adrian Câciu trage un semnal de alarmă: „Elefantul din încăpere este inflația!” România riscă să piardă 7,3 miliarde de euro
- 12:26PSD pregătește amendamente la legea ANI, pentru ca averile demnitarilor să nu mai fie la secret – SURSE
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News