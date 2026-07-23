Ipocrizie în tabăra lui Bolojan: Raluca Turcan atacă „platforma pro-PSD”, după ce a primit funcții în alianța cu social-democrații

Publicat 23 iul. 2026, 14:15 Sursă Realitatea PLUS

Ipocrizie uriașă în tabăra Bolojan din PNL! Raluca Turcan spune că liberalii care i se opun acum premierului interimar reprezintă doar o platformă pro-PSD. Deputata pare să fi uitat, însă, de deciziile scandaloase luate de Bolojan în PNL, dar și de funcțiile pe care Turcan le-a dobândit în trecut în contextul alianțelor dintre PSD și PNL, potrivit Realitatea PLUS.

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