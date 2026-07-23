Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Dragomir îi pune la zid pe cei din USR după atacul la ora de Religie: „Dacă nu crezi în nimic, ești copilul ploii”
Dumitru Dragomir
Publicat23 iul. 2026, 13:05
SursăRealitatea PLUS
Dumitru Dragomir a reacționat, în direct la Realitatea PLUS, la scandalul provocat de cererea USR ca părinții să nu-și mai înscrie copiii la ora de Religie. Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal spune că religia a avut un rol important în dezvoltarea societății și că fiecare om trebuie lăsat să creadă în ceea ce dorește.
Citește și
- 14:15Ipocrizie în tabăra lui Bolojan: Raluca Turcan atacă „platforma pro-PSD”, după ce a primit funcții în alianța cu social-democrații
- 14:02AUR reia apelul pentru reducerea TVA la carburanți: România trebuie să protejeze economia înainte ca scumpirile să lovească din nou
- 12:27Adrian Câciu trage un semnal de alarmă: „Elefantul din încăpere este inflația!” România riscă să piardă 7,3 miliarde de euro
- 12:26PSD pregătește amendamente la legea ANI, pentru ca averile demnitarilor să nu mai fie la secret – SURSE
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News