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Politica· 1 min citire

Dragomir îi pune la zid pe cei din USR după atacul la ora de Religie: „Dacă nu crezi în nimic, ești copilul ploii”

Dumitru Dragomir

Dumitru Dragomir

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat23 iul. 2026, 13:05
SursăRealitatea PLUS

Dumitru Dragomir a reacționat, în direct la Realitatea PLUS, la scandalul provocat de cererea USR ca părinții să nu-și mai înscrie copiii la ora de Religie. Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal spune că religia a avut un rol important în dezvoltarea societății și că fiecare om trebuie lăsat să creadă în ceea ce dorește.

Disputa a început după ce deputata USR Corina Atanasiu le-a transmis părinților că înscrierea copiilor la ora de Religie ar fi devenit inutilă. Declarațiile au fost criticate de Biserica Ortodoxă Română, iar Mircea Toma, membru CNA, a comparat conținutul unui vechi manual de Religie cu un viol, provocând noi reacții.

Dumitru Dragomir: „Religia a civilizat omenirea”

Întrebat ce părere are despre atacurile la adresa orei de Religie, Dumitru Dragomir a cerut ca oamenii să fie lăsați să își păstreze credința. El consideră că religia oferă repere și că lipsa oricărei credințe îl poate lăsa pe om fără o direcție clară în viață.

„Domnule, religia a civilizat omenirea. Lăsați religia în pace, domnule! Lăsați-l pe fiecare să creadă în ce vrea. Pentru că, în momentul în care nu ai nicio credință și nu crezi în nimic, ești copilul ploii, domnule. Ascultați-mă ce vă spun”, a declarat Dumitru Dragomir.

Acesta a adăugat că oamenii au nevoie de credință și de teama de a răspunde pentru propriile fapte. „Trebuie să-ți fie frică de ceva în viața aceasta, domnule. Măcar de Dumnezeu să-ți fie frică. O exista, nu o exista, dar trebuie să ai o credință”, a spus Dumitru Dragomir.

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