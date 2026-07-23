Dragomir îi pune la zid pe cei din USR după atacul la ora de Religie: „Dacă nu crezi în nimic, ești copilul ploii”

Publicat 23 iul. 2026, 13:05 Sursă Realitatea PLUS

Dumitru Dragomir a reacționat, în direct la Realitatea PLUS, la scandalul provocat de cererea USR ca părinții să nu-și mai înscrie copiii la ora de Religie. Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal spune că religia a avut un rol important în dezvoltarea societății și că fiecare om trebuie lăsat să creadă în ceea ce dorește.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre dumitru dragomir