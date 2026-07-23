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Politica· 1 min citire

PSD pregătește amendamente la legea ANI, pentru ca averile demnitarilor să nu mai fie la secret – SURSE

Fostul ministru al Justitiei, Radu Marinescu

Fostul ministru al Justitiei, Radu Marinescu

Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat23 iul. 2026, 12:26
SursăRealitatea PLUS

PSD pregătește un pachet amplu de amendamente pentru legea ANI, potrivit unor surse politice citate de Realitatea Plus.

Potrivit acestora, fostul ministru PSD al Justiției, Radu Marinescu, se află în biroul lui Sorin Grindeanu, unde se definitivează propunerile privind transparentizarea declarațiilor de avere și eliminarea prevederii care permitea ca persoanele cu prejudicii sub două salarii minime să scape de sancțiuni.

Social-democrații pregătesc și alte modificări considerate esențiale pentru funcționarea Agenției Naționale de Integritate.

Alături de legea salarizării, proiectul de modificare a legii privind integritatea în exercitarea funcțiilor publice este tot jalon în PNRR, iar neîndeplinirea acestuia ar duce la pierderea a aproape 800 de milioane de euro. Modificările urmează să fie dezbătute în sesiunea extraordinară a Camerei Deputaților, care începe pe 27 iulie.

În paralel, social-democrații analizează strategia pentru legea salarizării, aflată în negocieri intense. Surse politice susțin că PSD ia în considerare să îl cheme pe Ilie Bolojan în sesiunea extraordinară, pentru a prezenta public proiectul și a-l susține în fața parlamentarilor.

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