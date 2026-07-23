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Politica· 1 min citire
PSD pregătește amendamente la legea ANI, pentru ca averile demnitarilor să nu mai fie la secret – SURSE
Fostul ministru al Justitiei, Radu Marinescu
Publicat23 iul. 2026, 12:26
SursăRealitatea PLUS
PSD pregătește un pachet amplu de amendamente pentru legea ANI, potrivit unor surse politice citate de Realitatea Plus.
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