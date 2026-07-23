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Politica· 2 min citire
Dumitru Dragomir torpilează gașca lui Bolojan:”Nimeni nu se gândește la popor. Dezastrul trebuie oprit”
FOTO: Arhivă
Dumitru Dragomir a declarat joi, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că România traversează o perioadă dificilă din punct de vedere economic, acuzând că măsurile luate de Guvernul Bolojan au lovit atât mediul privat, cât și numeroase categorii sociale.
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