”Condamn cu fermitate încălcarea spaţiului aerian estonian de către avioane militare ruseşti. Acesta este încă un act de provocare şi intimidare din partea Federaţiei Ruse, care face parte dintr-un şir de provocări menite să destabilizeze Flancul Estic al NATO şi să testeze unitatea noastră”, a transmis Ionuţ Moşteanu, într-un mesaj postat pe reţeaua X.

Oficialul a ținut să precizeze faptul că ”România este pe deplin solidară cu Estonia”.

”Împreună cu aliaţii noştri, vom continua să consolidăm apărarea Flancului Estic şi să afirmăm clar că fiecare centimetru din spaţiul aerian al NATO este protejat”, a mai spus ministrul Apărării.

Reacția lui Ionuț Moșteanu a venit la scurt timp, după ce trei avioane de vânătoare ruseşti au pătruns vineri în spaţiul aerian al Estoniei.

”O escaladare gravă a tensiunilor la frontiera estică a NATO”, au declarat pentru Politico persoane familiarizate cu incursiunea.

Incidentul a fost confirmat de Ministerul de Externe al Estoniei, care l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Rusiei.