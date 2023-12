Cu ocazia acestui interviu captivant, acordat realizatoarei emisiunii „România Suverană” de la Realitatea Plus, Alexandra Păcuraru, au fost dezvăluite secrete din spatele cortinei politice, dar și detalii neștiute despre viața și experiențele familiei Geoană. Un moment de mare importanță și interes pentru public, interviul le-a oferit telespectatorilor ocazia de a afla povești și perspective autentice, aducându-ne astfel mai aproape de lumea și personalitatea uneia dintre cele mai influente figuri politice din România.

Alexandra Păcuraru: Sunt onorata sa fiu alaturi de voi, Mihaela si Mircea Geoana in aceasta zi speciala de 1 decembrie. Îi reprezint pe suveranistii nostri cei care sunt insetati de pace, echilibru, identitate nationala, cei care doresc sa apartina unei tari. Ati reusit cu familia voastra, cu copiii minunati, cu prietenii din jurul vostru. Asta mi-a dat incredere ca Romania este pe maini bune daca va veti hotari sa candidati la presedintie.

Mircea Geoană: Măcar de ziua nationala sa nu vorbim despre asta, te rog mult Alexandra.

Alexandra Păcuraru: Este o speranta, sansa istorica. Nu stiu daca vom mai apuca sa resetam lucrurile in bine, sa punem cei mai calificati oameni in poziții cheie care ne pot reintregi ca tara.

Mihaela Geoană: Noi multumim pt invitatie mai ales intr o zi atat de speciala.

Alexandra Păcuraru: Care sunt lucrurile pe care le ati invatat de la parinti, care v-au slefuit si v-au determinat sa fiti oamenii demni de astazi. Pe care ati vrea sa le vedeti in societate?

Mihaela Geoană: Pentru mine au fost bunicii si mama foarte influenti. Buncii din partea mamei fiind aromani sunt foarte uniti, sunt fam foarte numeroase. mama vine dintr-o familie in care au fost 11 frati. 22 veri primari si a fost o fam foarte unita. Sarbatorile de familie erau foarte speciale. Cred ca asta e un model foarte bun, lucru pe care multe tari occidentale nu-l au. Este extraordinar de multa valoare in asta. Trebuie sa pastram ce avem si sa invatam si sa preluam alte lucruri pe care nu le facem la fel de bine.

Mircea Geoană: La mine tata a fost un personaj important. uneori era cam aspru cu mine. Uneori a exagerat si el, si eu. Am de la el un respect imens pt haina militara si pentru militarii nostri. Cred ca aveam 8 ani si intr-o debara au gasit o sabie de ofiter. Fusese a unui strabunic care luptase in razboiul de independenta. In spatele ideii nationale e mult sacrificiu, oamenii care s-au jertfit. Am respect pt veterani. Cred ca soarta si Dumnezeu ne-au pus pe amandoi sa muncim ca ambasadori in america sa bagam tara in NATO si e ironic. Tata ofiter in pactul de la varsovia si fiul sau mare sef la NATO Am respect pentru cei care au crezut si s-au luptat pentru tara asta. Am un imens respect pentru cei care nu doar prin vorba au facut ceva pentru tara asta.

Alexandra Păcuraru: Sa ne intoarcem in acest punct al implicarii, al respectului pentru cei ce au cladit tara

Mircea Geoană: Asta e un fenomen extraordinar de complicat. Pandemia a lasat cicatrici emotionale. Foarte multi tineri au prins criza financiara, pandemie, razboi. Este foarta multa deruta. Natiunea noastra a avut interactiune cu occidentul, elitele noastre se educau in occident.

Pentru prima data in istorie intreg poporul a decis sa plece pentru ca a avut atractie pentru Occident si o mare descurajare de a ramane acasa e ca nu merge bine. Eu sunt ingrijorat. Si alte tari au patit asa. Eu stau si ma intreb daca statul roman intelege magnitudinea acestui fenomen. Nu cred ca ne am organizat ca stat, cred ca ar trebui sa fie o uriasa atentie acordata scolii romanesti.

Cred ca efectiv nu intelegem cat de important e sa-i tinem pe oamenii astia. Ma rog sa se intoarca oamenii astia. Intrebarea e - peste o generatie sau doua ce se intampla? Noi suntem foarte adaptati, invatam repede. Cred ca e o mare provocare pentru Romania. Combinatia de declin demografic si migratie s-ar putea sa ne creeze mari probleme ca natiune.

Alexandra Păcuraru: spuneati de cicatrici, ce fel de cicatrici?

Mircea Geoană: Pe vremea lui tata si noi aveam traumele noastre. Dar nu le spuneam. Cred ca foarte multi tineri au probleme de natura psihologica, spirituala, au trait o viata foarte complicata. Tranzitia e foarte dificila. Consumul asta urias de droguri are si o natura emotionala.

Alexandra Păcuraru: Putem sa extindem discutia. am esuat, am mers din rau in mai rau. Nu avem plan national de redresare. nu vad o dorinta de a fi sanatosi. Nu avem cum sa fim sanatosi daca societatea e bolnava si sunt niste droguri atat de grele ca persoanele alea nu mai pot fi reabilitate.

Mircea Geoană: Avem si o dificultate in stat. Exista o tentatie a statului de a se baza in principal pe represiune. Si nu e rau. Dar pe partea de preventie, de gasire a cauzelor, asta e valabil si pentru flagelul cu droguri. Dar pe prevenție, pentru ca daca stii ca aceasta tentatie poate sa apara te gandesti putin mai devreme, lucrezi cu parintii, lucrezi cu scoala, acolo trebuie sa-i pui baza. Toate studiile arata ca cea mai importanta perioada pentru copii este cea intre 2 si 6 ani, si am impresia ca ar trebui sa incepem mai din timp sa lucram cu copii.

Alexandra Păcuraru: face parte din strategia statului paralel? Nu s-a mai investit in educatie, cu cat ii indoctrinezi pe oameni cu emisiuni usoare, ii inveti sa faca haz de necaz, ii incurajezi sa faca orice altceva, sa faca bani usori, nu sa cladeasca, sa construiasca, nu-si depasesc propriile limite, sunt vulnerabili si tinte sigure. Stau si ma gandesc acum 15 ani am avut marea neplacere sa vedem ca Basescu fostul presedinte, cel care eu consider ca v-a furat statul paralel, voturile, ne a confiscat dorinta, a construit o papusa a statului paralel cu cel de drept care n-a facut decat sa sufoce Romania. Tot Traian Basescu le spunea tinerilor care nu le place Romania sa plece. A bagat in mintea oamenilor ca in Romania nu se poate, si ca aasta este cursul firesc al societatii, si nu asta este.

Mircea Geoană: Nu vreau sa intru in subiecte si personaje. Eu spun si in cartea mea - statele slabe care nu-si fac functiunea lor normala - educatie, sanatate, drumuri, ordine publica, din motive diverse, de cultura organizatorica mai proasta, din nepasare, din nepotism, din clientelism, intotdeauna bratul militarizat al statului compenseaza slabiciunea. Nu doar in Romania. De ce in America Latina sunt hunte militare care iau conducerea? Eu spun ca tebuie sa ne uitam cu atentie la ce face in exces statul nostru, mai ales in perioada respectiva. Eu cred ca lucrurile acum s-au mai asezat, dar pe de alta parte cauza centrala este faptul ca pe cealalta parte instituțiile nu-si fac treaba, si intr-un fel intaresti bratul militarizat ca sa compensezi partea civila a statului.

Mihaela Geoană: „N-ai putea sa vezi in SUA un om sa ridice mana la un jandarm, zace in puscarie cu anii. E respect pentru aceste institutii.

Mircea Geoană: Acea perioada a avut elemente de grotesc, daunatoare si simtim consecintele si acum. Tara are nevoie de armata puternica, servicii puternice. Daca nu, intotdeauna care este mai robust are tendinta de a se urca pe cel mai putin robust.

Alexandra Păcuraru: Poate scapa Romania de statul paralel?

Mircea Geoană: Pe masura ce Romania devine mai democratica, mai prospera, mai increzatoare, lucrurile se asaza. Eu am vazut asta si in Romania, si in Franta si in America. Erau in anii 60 cu dosare. Eu inca sper ca suntem intr-o perioada de pubertate, lucrurile nu s-au asezat. Daca avem rabdare sa construim, eu cred ca in cativa ani de zile am putea sa ajungem ca fiecare sa isi faca treaba acolo unde este pus.

Alexandra Păcuraru: Ca sa ajungem acolo, cei care sunt in diaspora trebuie sa aiba sectiile de votare aproape. nimeni n a avut interes sa creeze sectii de votare acolo unde chiar exista romani.

Mircea Geoană: Cine te opreste sa ai loc electronic?

Alexandra Păcuraru: cum e mai usor sa furi?

Mircea Geoană: De ce iti poti accepta intr-o tara NATO si UE ca se poate ca cineva sa fure votul tau. De ce nu ne organizam sa ne pazim votul. Eu ma ocup de protectie cibernetica la NATO. E si criptare cuantum azi. Daca statul vrea, si partidele vor.

Interviul integral video

Alexandra Păcuraru: Acum vreau sa merg si in latura emotionala. In Romania noastra, avem mai multe inomormantari decat nasteri, avem mai multe divorturi decat nunti. Tinerii nu mai fac pasul sa-si asume o responsabilitate, sa construiasca un camin si sa mai aduca prunci pe lume. Care e secretul vostru?

Mihaela Geoană: Ne-am casatorit tineri. Este un avantaj, pentru ca intr-un fel cresti impreuna, nu esti inchistat in reflexe, obiceiuri si atunci le formezi pe cele de familie. Trebuie sa tratezi ca un joc de echipa, sa faci lucrurile impreuna, sa il intelegi pe celalalt, sa mai lasi de la tine, sa explici ce ti doresti si sa creezi o armonie, sa iei partile bune ale celuilalt. Cred ca atmosfera de familie pozitiva, de veselie, ajuta foarte mult in a mentine o familie.

Mircea Geoană: Eu tot timpul am prea multa energie. am fost si sunt obsedat de Romania, vreau ca tara mea sa reuseasca. Asta a fost un sacrifiu in viata de familie. Intr-un fel Mihaela a compensat incredibil de bine. Ea ne-a tinut spatele. Chiar daca as da un sfat altcuiva, nu subestimati acele ore, un meci, o serbare, un sport, mers cu copilul undeva, regret enorm. Daca e ceva care regret in anii astia. Nu regret nimic altceva, nici macar momentele grele din politica.

Uneori suturile sunt binevenite. Eu am primit unul atat de mare incat am ajuns la NATO. Pe de alta parte cred ca si vremurile s-au schimbat, trebuie sa fim respectuosi fata de cei tineri, sa intelegem ca lucrurile s-au mai schimbat, sa cream conditii de presiune blanda - e placut sa ai copii si dupa sa vezi motivele care ii determina.

Eu vad 2 lucruri care mi se par complicate pentru noi. Astazi jumate din copiii din Romania se nasc inca la tara unde sunt conditii proaste de educatie si sanatate. Deci jumate se nasc in locuri din care pleaca cu un handicap in viata. E innaceptabil!

In diaspora se nasc acum aproape la fel de multi copii ca si acasa. Ai jumate acasa, ai jumate afara , si te intrebi ce viitor are tara asta. Trebuie sa gasim un raspuns la aceasta problema. Poate ar trebui sa-i ascultam pe tineri mai mult. Cred ca fiecare dintre noi isi doreste sa aiba bucuria caminului, a familiei, bucuria de a da generatiilor viitoare. Cred ca ar trebui sa avem o conversatie mai putin didactica cu cei tineri sa vedem care le sunt problemele si sa incercam sa-i ajutam.

Alexandra Păcuraru: Acum ca aveti copii adulti, ei considera ca le sunteti prieteni?

Mihaela Geoană: Avem o relație foarte buna cu amandoi si ei au o relatie foarte buna unul cu altul si vorbesc orice, am tras enorm spre treabaa asta. Ana este mult mai comunicativa, mai deschisa, ii e dor de tara de noi, e foarte apropiata si intensa. Alexandru e un tip super intelectual, rezervat in a-si exprima sentimentele, dar avem o relatie buna cu amandoi.

Mircea Geoană: Ginerele nostru acum isi aduna actele ca sa ajunga cetatean roman. Invata romaneste pentru ca nu vrea ca Ana sa vorbeasca romaneste cu copiii si el sa nu inteleaga.

Alexandra Păcuraru: Care e visul vostru? Cum ati vrea sa vedeti tara si cand considerati ca sunteti impliniti si ca v-ati atins misiunea?

Mihaela Geoană: Visul meu ar fi sa vad copii cu acces la o educatie buna. De la 2 ani sa fie bine hraniti si cu acces la o educatie corecta, cred ca cu asta rezolvam viitorul tarii. Ce m-a manat pe mine in utlimii 22 de ani - accesul la servicii de sanatate, la preventie mai ales, pentru ca nu reusim sa facem preventie atat de bine cum se face in alte tari si e tot un element de educatie, de a sti sa ai grija de sanatatea ta.

Mircea Geoană: Eu sunt in continuare obsedat de reputatia Romaniei. Si mi-as dori sa vad ca toti spun ca „Ai o tara misto”! Mi-as dori sa vad tara respectata. Si politic! Romanul simte ca e de mana a doua prin Europa. Si asta roade din increderea in tesutul tau national si tesutul tau european.

America ne-a invatat ca indiferent daca esti mare smecher sau om simplu - sa incerci sa dai ceva si comunitatii, sa nu te multumesti doar cu lucrurile tale. Eu cred ca fiecare dintre noi, pe langa critica justificata fata de cum functioneaza sau nu functioneaza statul roman, daca am avea spirit civic sa ne implicam. As vrea sa vad romanii respectati si implicati. Asta ar fi visul meu pt Romaniei.