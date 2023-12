Metoda, deși simplă, este extrem de eficientă: Escrocii identifică o victimă, așteaptă ca aceasta să-și lase geanta pe scaunul pasagerului, apoi bat la geam pentru a le spune că le-au căzut niște monede din mașină.

Cunoscută și ca "escrocheria cu monede", metoda constă în abilitatea de a distrage atenția unei victime și de a fura rapid bunurile sale, în special poșetele, în timp ce aceasta este concentrată asupra unor monede aparent lăsate pe jos.

Marturia femeii, postată pe un grup de socializare, detaliază modul în care a evitat înșelătoria: "Cred că am dejucat un jaf. O persoană m-a oprit în parcarea subterană când eram deja în mașină, pretinzând că mi-am scăpat niște bani. A arătat cu degetul spre solul de unde tocmai plecasem. Nu am putut vedea nimic pe jos. Nu am coborât din mașină, ci m-am întors în aceeași parcare pentru a înțelege mai bine ce spunea tipul , a spus aceasta, conform Il Messaggero.

În continuare, femeia a păstrat distanța și a observat că banii de pe jos nu erau ai ei, apoi a informat imediat conducerea supermarketului, iar carabinierii au fost alertați.

„Am deschis portiera mașinii și am văzut niște mărunțiș pe jos. Nu erau banii mei, pentru că știam că nu aveam mărunt. Am plecat cu mașina, iar tipul a continuat să zăbovească prin preajmă. Nu am nicio dovadă că ar fi așteptat o victimă care să coboare din mașină pentru a fura ceva din mașină sau chiar mașina în sine. Cu toate acestea, vreau să împărtășesc aici acest fapt care tocmai s-a întâmplat. Am alertat carabinierii".

Comunitatea locală a reacționat la mărturia femeii, împărtășind propriile lor experiențe cu aceeași metodă de înșelăciune. Una dintre tinere menționează că mama ei a căzut deja victimă aceleiași tactici, dar într-un alt context, ea pierzându-și poșeta cu telefonul mobil, bani, carduri și documente importante. Alte femei au împărtășit, de asemenea, experiențe similare, subliniind faptul că parcările subterane prezintă un pericol major, în special pentru persoanele în vârstă sau femeile care sunt singure.

