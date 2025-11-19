Alexandru Rogobete a transmis că Ministerul Sănătăţii va finanţa noul program de screening neo-natal care va extinde de la 3 la 18 biomarkerii pentru care se vor face teste.

”Programul naţional va extinde biomarkerii de la 3, cât avem în momentul de faţă, la 18 începând de anul viitor. De ce nu s-a făcut până acum, ţinând cont că nu a fost deloc complicat? Pentru că nu a existat viziune”, a afirmat Alexandru Rogobete.

Potrivit șefului de la Sănătate, prin programul de screening neonatal, nou-născuţii sunt testaţi pentru a se descoperi din timp boli genetice sau boli metabolice, unele dintre acestea putând fi stopate din evoluţie la timp, în aşa fel încât persoana respectivă să poată avea o viaţă normală.