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Incendiul de pe nava GAS LISBON s-a redus în intensitate. Autoritățile dau asigurări că nu există pericol pentru litoralul românesc

Incendiu nava GAS LISBON

Incendiu nava GAS LISBON

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iul. 2026, 10:09

Incendiul izbucnit la bordul navei GAS LISBON, aflată în Marea Neagră, a scăzut în intensitate, iar evoluția situației este monitorizată permanent de autoritățile competente. Reprezentanții Autorității Navale Române transmit că, în acest moment, nu există niciun risc pentru populație, turiști sau activitățile desfășurate pe litoralul românesc.

Potrivit conducerii Autorității Navale Române, nava se află la aproximativ 14 mile marine de coastă, iar poziția acesteia nu reprezintă un pericol pentru zona de litoral.

„Incendiul de la bordul navei GAS LISBON a scăzut în intensitate, iar evoluția situației este atent monitorizată de autoritățile competente. Având în vedere poziția navei, la aproximativ 14 mile marine de țărm, nu există risc pentru populație, turiști sau activitățile desfășurate pe litoralul românesc”, au transmis reprezentanții instituției.

Autoritatea Navală Română, prin Centrul Maritim de Coordonare a Salvării (MRCC) Constanța, continuă să coordoneze operațiunile și anunță că va informa publicul cu privire la orice evoluție semnificativă.

Peste 3.790 de tone de propan la bord

Incendiul a izbucnit marți la bordul navei, care transporta peste 3.790 de tone de propan, în timp ce se afla în Marea Neagră, la aproximativ 20 de mile marine de Sfântu Gheorghe.

Toți cei 17 membri ai echipajului au fost salvați de autoritățile române, însă trei dintre aceștia au suferit răni și au avut nevoie de îngrijiri medicale, potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Situația rămâne sub supraveghere

Autoritățile continuă monitorizarea atentă a navei și a intervenției, pentru a preveni orice risc suplimentar. În acest moment, evoluția incendiului este favorabilă, iar autoritățile subliniază că nu există motive de îngrijorare pentru locuitorii și turiștii aflați pe litoralul românesc.

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Incendiu nava GAS LISBON

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