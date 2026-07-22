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Incendiul de pe nava GAS LISBON s-a redus în intensitate. Autoritățile dau asigurări că nu există pericol pentru litoralul românesc
Incendiu nava GAS LISBON
Incendiul izbucnit la bordul navei GAS LISBON, aflată în Marea Neagră, a scăzut în intensitate, iar evoluția situației este monitorizată permanent de autoritățile competente. Reprezentanții Autorității Navale Române transmit că, în acest moment, nu există niciun risc pentru populație, turiști sau activitățile desfășurate pe litoralul românesc.
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