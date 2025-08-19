Incendiul de pe brațul Chilia al Dunării a izbucnit luni, într-o zonă greu accesibilă, motiv pentru care Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) ”Delta” al județului Tulcea a solicitat sprijinul IGAv, care a trimis un elicopter ce a efectuat în ultimele două zile 80 de aruncări cu apă asupra focarelor.

”Cauza incendiului a fost foc deschis în spații deschise”, a transmis, marți, reprezentanta ISU ”Delta”, Cristina Profir.

Pentru stingerea incendiului care a afectat o suprafață totală estimată de circa 50 de hectare au intervenit și angajați ai Ocolului silvic, iar marți focarele din zona Sireasa au fost declarate stinse.

În această vară, județul Tulcea a înregistrat incendii de o amploare nemaiîntâlnită în ultimii aproape 20 de ani, cele mai importante fiind semnalate în diferite zone de pe brațul Chilia al Dunării, frontiera româno-ucraineană, iar suprafața totală de vegetație afectată fiind de circa 1.500 de hectare.