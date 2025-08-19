Incendiu de proporții în Delta Dunării. Circa 50 de hectare de vegetație și pădure au fost mistuite de flăcări

Incendiu de proporții în Delta Dunării. FOTO: ISU
Aproximativ 50 de hectare de vegetație uscată și fond forestier din zona Sireasa, în Delta Dunării, au fost disturse, în ultimele două zile, de un incendiu puternic. Pentru stingerea flăcărilor, în ajutorul pompierilor a fost trimis și un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație (IGAv) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Incendiul de pe brațul Chilia al Dunării a izbucnit luni, într-o zonă greu accesibilă, motiv pentru care Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) ”Delta” al județului Tulcea a solicitat sprijinul IGAv, care a trimis un elicopter ce a efectuat în ultimele două zile 80 de aruncări cu apă asupra focarelor.

”Cauza incendiului a fost foc deschis în spații deschise”, a transmis, marți, reprezentanta ISU ”Delta”, Cristina Profir.

Pentru stingerea incendiului care a afectat o suprafață totală estimată de circa 50 de hectare au intervenit și angajați ai Ocolului silvic, iar marți focarele din zona Sireasa au fost declarate stinse.

În această vară, județul Tulcea a înregistrat incendii de o amploare nemaiîntâlnită în ultimii aproape 20 de ani, cele mai importante fiind semnalate în diferite zone de pe brațul Chilia al Dunării, frontiera româno-ucraineană, iar suprafața totală de vegetație afectată fiind de circa 1.500 de hectare.