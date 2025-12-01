Alături de soțul său și de fiul lor, Radu, aceasta s-a alăturat miilor de români veniți în orașul simbol al Unirii pentru a marca momentul istoric.

Mesajul transmis de Ilinca Simion

Într-o atmosferă festivă, cu steaguri tricolore și emoție colectivă, familia Simion a mers prin mulțime și a fost întâmpinată de simpatizanți și participanți care au dorit să transmită urări și mesaje de sărbătoare.

Ilinca Simion a postat și un mesaj public, scurt, dar încărcat de semnificație pentru această zi: „La mulți ani, România!”

Aniversarea Zilei Naționale a adus din nou laolaltă oameni din toate colțurile țării, iar Alba Iulia a devenit, ca în fiecare an, centrul simbolic al unității și identității românești.