Luna în mândrul Leu se va ocupa de Saturn înainte de a forma un unghi drept cu Jupiter, aducând astfel un echilibru subtil între eficiență și distracție. Aceasta combinație planetară poate aduce o tentație de a ne distra și a ne bucura de momente de plăcere, însă Suntem, totodată, întâlniți cu nevoia de stabilitate și responsabilitate.

Horoscop zilnic BERBEC

Te simti cam rebel azi ! Esti pregatit sa iti iei viata in maini si sa schimbi ce nu iti place. Asta este o veste buna dar nu actiona impulsiv si iresponsabil, purtat de valul entuziasmului. Daca faci asta, poti face greseli si te poti duce in directie gresita. Fa pasi mici si siguri ca sa obtii ce ai in minte si suflet.

Horoscopul zilei TAUR

Revelatii subite si discutii cu oameni te pot soca sau dezamagi azi. Fii atent la ce spui pentru ca poti ajuta sa fii fata in fata cu o stare de fapt neplacuta. Ramai calm, mentine galagia minima si controleaza-ti cumpatul. Asta te ajuta sa gestionezi cel mai bine o zi potential exploziva.

Horoscop azi GEMENI

Cand a fost ultima data cand ai lucrat activ la cea mai importanta relatie din viata ta ? Stii tu, cea pe care o ai cu tine. Astazi este nevoie sa iti revezi calitatile unice pe care le detii – sa stii ca nimeni nu e ca tine ! Rasfata-te in atentie de sine si dedica-ti timp constient pentru a multumi Universului ca ti-a dat alegerile de viata pe care le ai la dispozitie. Acestea te-au ajutat sa devii cine esti. Trateaza-te asa cum ai dori sa te trateze Printul sau Printesa din povesti – pentru ca meriti!

Horoscop zilnic RAC

Haosul si dezordinea par a domina totul in jur si asta este enervant. Nu ai putut sa ii judeci pe altii corect sau nu ai putut lua o decizie corecta. Incearca sa gasesti timp sa te regrupezi si sa iti clarifici mintea. Asta te va ajuta sa vii cu o oarecare razbunare si sa iti pui treburile in ordine.

Horoscopul zilei LEU

Este o zi potrivita sa ai cu tine insuti un dialog si sa te clarifici unde te afli pe multe subiecte de viata, atat pe plan emotional cat si practic. Rutina zilnica se va potoli putin si asta te ajuta sa te relaxezi. Fa-ti timp pentru tine si rezolva-ti si nevoile si dorintele. Focuseaza-te pe sanatate si ai grija de cum arati. Fa tot ce poti sa iti cresti starea de spirit.

Horoscop azi FECIOARA

Lucrurile merg conform planului si te simti destul de calm si usurat. Asta se datoreaza propriilor tale eforturi. Poti sa faci o miscare buna in acest climat pozitiv spre implinirea dorintelor tale. Nu lasa pe nimeni sa te faca sa crezi mai putin in tine. Ai incredere in judecata ta.

Horoscop zilnic BALANTA

Pesimismul si melancolia care te-au sacait in ultima vreme se ridica si incepi sa vezi lucrurile intr-o lumina mai pozitiva. Asta e tot ce ai nevoie ca sa fii ajutat sa te deblochezi si sa depasesti orice obstacole ce te-au tinut pe loc. Vei reusi acolo unde inainte ai esuat.

Horoscopul zilei SCORPION

Starea de spirit iti este destul de ridicata azi. Ai timp pentru tine si poti sa faci o mica pauza si sa te uiti la viata ta mai detasat. Vei avea claritate ce vrei, te vei impamanta si incarca bateriile pentru perioada ce urmeaza. Intotdeauna sa lasi ratiunea si instinctul sa te calauzeasca spre a nu fi dezamagit.

Horoscop azi SAGETATOR

Ai fost sub asa de multa presiune in ultimul timp incat rezervele de energie par golite, scrie SfatulParintilor. Ai fost secatuit si parca nu ai destula energie sa rezolvi probleme arzatoare care apar la interval. Ai nevoie de o pauza si de incarcarea bateriilor. Fa asta neaparat. Ai nevoie de cate o odihna ocazionala daca vrei sa te ridici la nivelul provocarilor oferite de viata.

Horoscop zilnic CAPRICORN

Poate ca nu este cea mai buna zi posibila, dar nu e nici cea mai proasta. Daca lucrurile nu merg cum vrei tu, distanteaza-te de situatie. Fa un pas in spate si devino un observator detasat, in loc sa te ambalezi. Urmareste cum se rezolva lucrurile si vei avea o zi destul de calma. E o oportunitate pentru introspectie.

Horoscopul zilei VARSATOR

Este posibil sa te simti putin nesigur si vulnerabil astazi. Toate nesigurantele apar la suprafata si asta te face sa te retragi in cochilia ta. Dar a fi izolat nu te ajuta niciodata pe tine. Mai bine ai discuta ce ai in minte cu cei dragi. Daca te deschisi spre cei care tin la tine, vei gasi aliniare si putina relaxare.

Horoscop azi PESTI

Este timpul sa nu mai fii asa de pasiv si apatic cand vine vorba de subiecte importante de viata. Este timpul sa iei anumite situatii in maini. Foloseste ratiunea pe rol de ghid si nu actiona impulsiv pentru ca vei sfarsi facand greseli. Daca te intepenesti, nu ezita sa ceri ajutor de la cei dragi. Ei au cele mai bune intentii fata de tine si sunt mai obiectivi in judecata si asta te ajuta sa gasesti soluti bune.

