Această energie atinge culmea când Venus se opune lui Jupiter, făcându-ne dificil să păstrăm lucrurile discrete și sub control. Deși este important să ne distrăm și să ne bucurăm de viață, ar trebui să fim atenți să nu exagerăm și să menținem un echilibru sănătos între plăcere și responsabilitate.

Horoscop zilnic BERBEC

Activitatile de grup la care participi azi sunt orientate mai mult spiritual. Ai putea intalni prieteni noi din locuri indepartate care iti impartasesc interesul. Desi tu esti de regula mult mai inclinat spiritual, astazi te vei simti mult mai intuitiv. Scrie-ti gandurile si ideile ca sa nu le uiti. Le poti folosi mai tarziu.

Horoscopul zilei TAUR

Unele vise pline de viata si absolut minunate iti pot oferi inspiratie pentru proiectele tale viitoare creative. Te simti vesel si optimist acum, iar entuziasmul iti va continua. Succesul in cariera si in relatii este indicat a exista. Intuitia ta crescuta te ajuta sa ii intelegi pe altii mai bine. Nu fii surprins daca prietenii si colegii se aliniaza la tine ca sa primeasca sustinere si ghidare.

Ele sunt zodiile predispuse la atacuri de panică și anxietate. Exagerează și se sperie din orice

Horoscop azi GEMENI

Te poti surprinde gandindu-te la urmatoarea vacanta pe care sa o iei pana la finele acestui an. Oricum ai muncit mult in ultimele luni si simti ca meriti o pauza. Simti nevoia sa faci ceva diferit de standard, poate sa calatoresti intr-o tara straina asociata cu o traditie spirituala puternica. Te simti apropiat de cei dragi si optimist despre viitorul tau.

Horoscop zilnic RAC

Sanatatea ta ar trebui sa fie in forma maxima azi. Te simti puternic fizic, emotional si spiritual si pregatit sa te manifesti cu toata puterea ta interioara. Este posibil ca prin vise sa eliberezi traume vechi si sa mergi mai departe. O intelegere mai mare a nevoilor si dorintelor altora iti va imbogati relatiile. Bucura-te de succesul recent, continua asa cum esti si traieste frumos aceasta zi.

Horoscopul zilei LEU

Tu esti bun in a negocia si a avea de-a face cu altii, dar astazi esti si mai bun. Intuitia iti este puternica si poti intelege instinctiv gandurile altora, sentimentele, nevoile si dorintele lor. Oferi cu bucurie din experienta, cunostintele si intelegerea ta. Asta te apropie de oameni care pot lucra cu tine pe multe nivele. Evenimentele sociale iti pot aduce noi prieteni.

Horoscopul weekendului 9-10 decembrie - Trei zodii vor avea parte de o bucurie imensă

Horoscop azi FECIOARA

Tu esti in general bun in a simti alti oameni cu gandurile si trairile lor, insa astazi, acest talent este cu mult crescut prin intuitia ta activata astral. Te vei simti entuziast si optimist azi. Atat munca cat si viata casnica se arata a fi bune. Din punct de vedere fizic, ar trebui sa fii sanatos si viguros iar spiritual puternic. Bucura-te de zi.

Horoscop zilnic BALANTA

Comunicarea cu prieteni apropiati si cu un partenerul romantic ar trebui sa iti fie benefica in mod special astazi, intrucat te simti mult mai apropiat de cei dragi tie. Si copiii pot fi o sursa de bucurie astazi. Creativitatea si inspiratia iti sunt puternice, deci este o zi grozava sa incepi proiecte noi. Entuziasmul si optimismul te vor ajuta spre noi realizari.

Horoscopul zilei SCORPION

Succesele recente te vor conduce si indruma spre noi aspiratii care sa iti creasca pozitia socio-economica. Ar trebui sa te simti determinat in mod deosebit si increzator despre viitorul tau. Planurile ti-au functionat bine pana acum. Te simti apropiat de familie, iar nivelul de intuitie iti este ridicat si poti simti ce gandesc si simt. Cariera si relatiile arata promitator.

Horoscop azi SAGETATOR

In mod normal, tu tinzi sa vezi lucrurile la un nivel logic, intelectual dar astazi poti fi surprins de puterea intuitiei tale, scrie SfatulParintilor. Comunicarile iti sunt mai subtile decat cuvintele. Astazi sunt mari sanse sa te simti optimist, entuziast si foarte inspirat de circumstantele aparute. Continua pe actuala cale.

Horoscopul dragostei, săptămâna 11 - 17 decembrie. Astrele au scris cu litere de lege numele zodiilor care încep noi povești de iubire

Horoscop zilnic CAPRICORN

Talentele tale artistice sunt puternic sustinute de inspiratia profunda a zilei. Astazi poti petrece timp dand forma materiala ideilor tale. Tu esti intuitiv din natura ta, dar astazi darurile tale psihice opereaza la un nivel ridicat. Nu uita sa scrii despre orice inspiratie sau revelatie ai. Vei dori sa retii aceste idei si vise mai tarziu.

Horoscopul zilei VARSATOR

Aceasta este o zi in care te vei simti optimist si plin de ganduri de bine despre viitorul tau. Experiente spirituale posibil sa te plaseze in al noualea cer. Si intuitia iti este puternic. Ia in calcul ideea unei scurte calatorii in weekend, poate asociata cu un loc cu profunzimi spirituale. Mai asteapta cateva zile apoi vorbeste cu amici inainte de a face aranjamentele.

Horoscop azi PESTI

In aceste zile te poti simti intuitiv, optimist si spiritual. Te simti si inspirat artistic si iti vei canaliza o parte din aceasta constientizare noua in proiecte incepute recent. Relatiile tale merg, probabil, bine. Intelegerea ta crescanda a nevoilor altora te face sa fii generos in acordarea de ajutor si sustinere cand e nevoie.

Horoscop chinezesc săptămâna 11-17 decembrie 2023. Energiile devin mai intense, pe masură ce ne îndreptăm spre Anul Dragonului. Patru zodii vor avea noroc din plin