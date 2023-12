Luna trece apoi în sensibilul Rac, unde se va forma un trigon cu devotatul Saturn în Pești. Această configurație astrală ne aduce mai aproape de Luna Plină în Rac, care pregătește terenul pentru a ridica fundații mai solide și pentru a întări legăturile cu cei pe care îi considerăm a fi familia noastră.

Horoscop zilnic BERBEC

Astazi sunt cele mai mari sanse sa joci rolul de mesagerul pacii, rezolvand conflicte cu diplomatie, mai ales ca esti cunoscut fiind bun la asa ceva. Nu ingnora nicio propunere ce ar veni azi spre tine. Acceptarea ei poate fi unul din lucrurile foarte bune ce urmeaza sa ti se intample. Seara aduce liniste si iubire.

Horoscopul zilei TAUR

Ori ca te astepti sa obtii mult succes azi, ori ca intri intr-un zid de caramida sperand ca este din burete este cam acelasi lucru. Cu toate acestea, asta nu inseamna ca trebuie sa te dai batut. Da, este un efort de Hercule pe care il investesti astazi dar vei primi multa apreciere si recunostinta pentru asta.

Horoscop azi GEMENI

Sunt mari sanse sa primesti un fel de ajutor material de la cineva din familie astazi. Scopul pentru acest gest este unul bun, deci fii sigur ca si tu il folosesti pentru acelasi scop. Poti petrece seara cu cei dragi care te-au ajutat.

Horoscop zilnic RAC

Astazi te poti gandi la locuri placute de exterior, picnicuri si calatorii placute. Dimineata o vei petrece cu membrii de familie sau prieteni, finalizand planuri si programari. Dar ai putea pierde urma lucrurilor pe durara zilei si sa schimbi planurile. Ai grija ce alegi sa traiesti, ca sa nu inchizi ziua cu o stare de plictiseala si frustrare.

Horoscopul zilei LEU

Te asteapta zile agitate si ocupate. Vei fi aglomerat incercand sa iti finalizezi proiecte in asteptare si cautand solutii mai bune sa iti rezolvi treburile. Insa toate acestea pot astepta pana dupa ziua de azi. Azi incarca-ti bateriile, iesi la aer, mergi la un film sau la o cina cu prieteni sau familia.

Horoscop azi FECIOARA

Astazi le vei arata altora, la propriu, cum sa fii de succes in viata. Exemplul setat de tine poate deveni un punct de reper pentru altcineva. In ciuda tendintei tale de a mai intra in confruntari cu superiorii, tu esti o persoana cooperanta si intelegatoare. Seara vei avea nevoie sa socializezi cu cat mai multa lume poti. Imparte-ti timpul echilibrat.

Horoscop zilnic BALANTA

Cele mai bune idei ale marilor genii nu au fost altceva decat accidente intamplatoare. Aminteste-ti asta pentru ca astazi poti fi sub o sursa de inspiratie in tot ce faci. Fii pregatit sa iti faci orice treaba perfect pentru ca undeva de-a lungul zilei, o mare idee te asteapta sa o descoperi. Seara iti promite sa iti aduca iubire si afectiune de la membrii familiei.

Horoscopul zilei SCORPION

Astazi esti precum Alexandru cel Mare – de neinvins si de necucerit. Dar in egala masura poti fi si ca intr-o goana nebuna si haotica dupa o gasca salbatica. Fara sa ai aceasta intentie, poti invita stresul pe tema unui proiect la care lucrezi. Aduna-ti energiile si focuseaza-te pe pozitiv si incredere in tot ce faci.

Horoscop azi SAGETATOR

Cand vine vorba de subiecte ce tin de munca ta, astazi vei fi plin de zel si fervoare. Abilitatea ta de a convinge oamenii este asa de activa incat iti va fi usor sa convingi pe oricine sa fie de acord cu punctele tale de vedere, scrie SfatulParintilor. Fii atent sa nu fii cam obraznic, totusi. Nu lua decizii cruciale. Mentine un echilibru azi care e in beneficiul tau.

Horoscop zilnic CAPRICORN

Ziua de azi iti va introduce schimbari proaspete in viata ta personala. Indiferent pe care parte a patului te-ai trezit, ziua iti promite sa evolueze intr-o energie de veselie. Vei avea relatii armonioase si cordiale cu cei cu care interactionezi. Iar intimitatea si placerea in relatia de iubire vor fi perfecte pentru a inchide o zi buna.

Horoscopul zilei VARSATOR

Flacara din tine este setata sa arda si sa straluceasca, atat profesional cat si personal. Nu iti va fi dificil sa convingi oamenii asupra intentiilor tale. Dar fii foarte prudent cu oricine iti este in pozitie de autoritate inainte de a te aventura in orice forma de interactiune.

Horoscop azi PESTI

O serie de realizari minunate din familie vor umple aerul cu entuziasm si vor mentine ziua ocupata placut. Eforturile tale de la munca sunt vazute si apreciate, dar trebuie sa fii foarte atent in general la executia unor proiecte. Risti sa faci greseli ireparabile daca esti cu capul in nori.

