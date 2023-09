Intensitatea zilei creste odata cu tranzitia Lunii in Varsator, crescandu-ne dorinta de a ne dezvolta si de a ne transforma intr-un mod pozitiv. In timp ce Soarele incheie totul cu o inconjunctie catre Saturn, ni se aminteste sa nu mai amanam ceea ce ne dorim cu adevarat.

Horoscop zilnic BERBEC

O veste buna iti poate face ziua de azi exceptionala. Ai lucrat de ceva vreme pentru ceva important si astazi vei culege roade. O relatie buna cu colegii este indicata, chiar si o iesire impreuna. Va veti simti bine si va veti bucura. Poti lua o decizie azi despre finantele tale care sa iti aduca beneficii pe termen lung.

Horoscopul zilei TAUR

Astazi, egoul tau poate sa scoata capul la iveala mai sus decat de obicei in ceea ce priveste ce gandesti si cum actionezi. Din acest motiv, este posibil sa nu inghiti o persoana aflata in pozitie de putere fata de tine, fie la munca, fie acasa. De este bine sau nu este un gand pe care doar tu trebuie sa il porti cu tine. Ca sfat, asculta de ratiune azi, fii cu tact si diplomat indiferent ce parere ai despre anumite persoane. E tot pentru binele tau viitor.

Horoscop azi GEMENI

Puterea ta interioara iti activeaza un mod de gandire complex azi. Esti in stare sa vezi mai multe fatete ale oricarui aspect. Cand analizezi oameni si situatii nu gresesti. Urmeaza-ti intuitia in circumstante in care gandirea logica nu are sanse de izbanda. Este o zi in care sa iti explorezi potentialul din tine. Stai departe de conflicte si certuri ce pot crea acum probleme mai mari in viitor.

Horoscop zilnic RAC

Poti intalni azi oameni care sunt constienti de defectele tale dar nu ti le accepta, ca si cum ei ar fi perfecti si nu au propriile lor probleme de caracter. Daca esti in aceasta situatie, mentine distanta de asemenea oameni. Incearca mai bine sa iti amintesti de oamenii minunati cu care ai avut relatii in acesti ultimi ani si, daca este posibil, stabileste o legatura cu ei din nou.

Horoscopul zilei LEU

Poti fi vulnerabil a emotii sau la aspectele financiare azi. Totusi esti in stare sa iti protejezi interesele daca te distantezi de oamenii care incearca sa te traga in varii situatii pentru castigul lor personal. Cel mai bine hiberneaza intr-o zi ca aceasta si vindeca-ti rani ce pot reaparea la suprafata si care nu au fost vindecate la momentul lor din trecut.

Horoscop azi FECIOARA

Astazi te poti alege cu o mare idee si ar trebui sa nu o respingi imediat doar pentru ca ti se pare prea improbabila. Este ziua in care sa gandesti mare si sa ajungi departe. Ar trebui sa studiezi obstacolele din planul tau suficient de bine si curand vei vedea ca insasi obstacolul iti sugereaza cum sa scapi de el si ce a avut el sa te invete.

Horoscop zilnic BALANTA

Felul tau de a fi gregar a dus la acumularea multor prietenii dar nu toate sunt de incredere. Este nevoie de dovezi mai profunde inainte sa decizi ca ai incredere intr-un prieten azi. Ai mintea foarte clara si probail vei face planuri complexe pe care le poti executa perfect. Termina-ti treburile neterminate si nu pierde timpul in relatii din care nu ai ce castiga.

Horoscopul zilei SCORPION

Te poti simti oarecum dezorganizat si haotic astazi. Gandurile iti tind sa zboare in multiple directii, drept rezultat nu poti fi foarte in stare sa duci la bun sfarsit niciun proiect complex. Ai nevoie sa te focusezi. Incearca exercitii mentale si nu te consulta cu alti oameni pentru ca sfaturile contradictorii astazi tind sa te confuzeze si mai mult. Mergi pe mana ta.

Horoscop azi SAGETATOR

Astazi vei fi plin de afectiune si iubire spre toti cu care vii in contact. Cineva poate fi impresionat de generozitatea ta si iti va spune ce gandeste si simte pentru tine, scrie Sfatul Parintilor. Oricum, experiente amare din trecut inca iti sunt in minte dar de aceasta data este timpul sa dai drumul la toata negativitatea si ranchiuna pe care ai tinut-o de atata amar de timp in tine.

Horoscop zilnic CAPRICORN

Te simti foarte aventuros si esti determinat sa iti croiesti propria cale dupa propria vointa si gandire azi. Poti cuceri orice obstacol cu determinarea feroce pe care o ai si cu forta vointei. Nimic nu iti va bloca progresul azi. Asadar, poti programa activitati dificile si vei avea succes rapid si fara mari batai de cap.

Horoscopul zilei VARSATOR

Astazi poti forma o asociere cu cineva care este foarte simpatic, placut, distractiv. Ziua trece cat ai zice peste din pricina conversatiilor pline de viata si placere. Foloseste aceasta oportunitate ca sa inveti si sa te inspiri de la aceasta persoana. Te va fi ajuta sa fii in stare sa simti mai bine psihicul oamenilor. Fii voluntar facand planuri pentru excursii de familie daca vrei sa te duci in locurile tale preferate din nou.

Horoscop azi PESTI

Trebuie sa fii intr-o stare de spirit mai flexibila azi insa cumva reusesti partial pentru ca se prea poate sa ai tendinta sa te inchizi in tine si sa refuzi sa asculti de sfaturi bune si de bun simt. Aceasta rigiditate din partea ta poate crea tensiuni la munca si/sau acasa. Singurul remediu este sa incerci sa mentii o minte mult mai deschisa si sa asculti ce au de spus si alti oameni.

