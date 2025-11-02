Berbec: 21 martie – 19 aprilie

Ai foarte mare încredere în forțele proprii, iar asta se observă în fiecare proiect în care te implici. Reușești să duci lucrurile la capăt, iar asta îți oferă încrederea de care ai nevoie. Încearcă să creezi o balanță între energie și odihnă, astfel vei observa rapid diferențele.

Taur: 20 aprilie – 20 mai

Concentrează-te să găsești cea mai bună soluție. Vrei să fii centrul atenției în mai multe proiecte, însă acest lucru poate fi destul de complicat.

Evită cumpărăturile impulsive, asta dacă nu vrei să ajungi din nou într-un punct de cotitură.

Gemeni: 21 mai – 21 iunie

Comunicarea rămâne pe primele planuri în ceea ce te privește. Rămâi cu mintea deschisă atunci când ți se acordă șansa de a-ți spune părerea.

Dragostea este extrem de intensă, asta dacă formezi un cuplu. Mercur retrograd poate să aducă probleme mai târziu, arată Yourtango.com.

Rac: 22 iunie – 22 iulie

Intuiția te ghidează către vindecare emoțională. Casa este sanctuarul tău, iar tu se simți bine să stai acolo. Ia în considerare ideea de a redecora. Astfel te vei simți mai împlinită și mai creativă. Oportunitățile pentru creștere există, mai ales dacă tu le dai un sens.

Leu: 23 iulie – 22 august

Luminile sunt asupra ta, așa că acum este momentul să te exprimi cu mai mult curaj. Încearcă să colectezi fiecare situație pe care ai întâmpinat-o în viața ta și pune fiecare problemă în propria variantă. Din punct de vedere financiar găsești o abordare care să îți convină.

Fecioară: 23 august – 22 septembrie

Atenția la detalii este exact situația de care ai nevoie în acest moment. Ești foarte concentrată pe eficiență, așa că nu lași nimic la voia întâmplării. Din punct de vedere financiar ești foarte stabilă, așa că nu este cazul să îți faci probleme. Încearcă să discuți direct cu familia și să le explici ce ai tu nevoie.

Balanță: 23 septembrie – 23 octombrie

Armonia este o temă principală în viața ta personală. Venus și Jupiter îți oferă încredere în plus pentru a duce la bun sfârșit ceea ce ți-ai propus. Dacă te afli într-o relație, tinzi să cheltui foarte mulți bani pentru a-ți impresiona partenerul. Astrele te îndeamnă să spui cu adevărat ceea ce îți dorești de la partener, spune Astrology.com.

Scorpion: 24 octombrie – 21 noiembrie

Aceasta este o perioadă de transformare și introspecție pentru tine. Ai încredere în intuiție și ghidează-te așa cum știi mai bine. Ești foarte sinceră cu oamenii apropiați. Nu îți dorești să mai fi inclusă în alte grupuri de prieteni, însă nu știi cu adevărat care este următorul pas.

Săgetător: 22 noiembrie – 21 decembrie

Orice faci ești extrem de optimistă. Oamenii din jurul tău nu înțeleg exact cum funcționează această idee de viață după care te ghidezi. Încearcă să explici cu răbdare și să vezi dacă cineva îți ascultă sfaturile. În caz contrar, nu te demoraliza.

Capricorn: 22 decembrie – 19 ianuarie

Reziliența și determinarea sunt cheia, mai ales în ceea ce privește cariera. Ia inițiativa, dar practică răbdarea în relații. Din punct de vedere financiar reușești să crești așa cum ți-ai propus. Fii sigură că există o balanță clară între ceea ce poți să oferi și ce își doresc cei din jur de la tine.

Vărsător: 20 ianuarie – 18 februarie

Inovația și conexiunea socială sunt teme esențiale în viața ta. Oferă idei unice, mai ales din punct de vedere profesional. În dragoste, cauți să fii cât mai autentică, fără să spui vorbe goale.

Pești: 19 februarie – 20 martie

Empatia și intuiția sunt evidențiate astăzi în cazul tău. Conexiunile sigure îți apar în toate aspectele vieții. Din punct de vedere financiar, instinctele tale nu te înșală. Ai încredere în felul comunicării pe care ți-l dorești în viața de familie. O scurtă călătorie te poate face să vrei perioade mai lungi de relaxare.