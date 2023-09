Horoscopul săptămânii ne spune că Luna noua in Fecioara, care va avea loc in 14 septembrie, aduce cu ea o energie purificatoare si un nou inceput in tot ceea ce faci. Dupa ce Mercur iese din retrograd, in 15 septembrie, vei putea beneficia de o mai buna claritate mentala. Vei fi capabil sa-ti organizezi gandurile si sa iei deciziile mai usor si mai eficient.

Astrologii mai spun ca aceasta saptamana este una dintre cele mai importante din an si sunt siguri ca te vei simti inspirat sa-ti urmaresti visele. Vei avea momente de epifanie care te vor ajuta sa gasesti solutii pentru problemele cotidiene. De asemenea, va trebui sa fii mult mai constient de ceea ce faci si sa iti organizezi timpul astfel incat sa poti profita de toate sansa pe care ti le ofera aceasta perioada.

Horoscop saptamanal. BERBEC

Tu esti deliciul oricarui loc pe unde mergi saptamana aceasta si toata lumea ar dori o bucatica din tine daca ai fi o prajitura. Daca dragostea ti-a lipsit din viata pana acum, aceasta ar putea fi saptamana in care soarta iti va surade si iti poate aduce pe cineva nou in cercul de cunostinte. Ai incredere in instinctele tale si asculta-ti vocea interioara inainte de a face orice miscare.

Horoscop saptamanal. TAUR

Cei dragi sunt dezarmanti de candizi cu privire la sentimentele lor in aceasta saptamana dar unele lucruri pe care ei le spun te pot ataca. Nu intra in defensiva. Oamenii nu dau vina pe tine. Nu mai lua lucrurile asa de personal si emotional. Ai grija de finantele tale si scapa de atitudinea de panica asupra banilor cash daca vrei sa ii multiplici. Niciodata frica nu atrage prosperitate. Este inutil si te poate costa mult.

Horoscop saptamanal. GEMENI

Ai farmec, esti creativ si simpatic iar aceste trasaturi ti se reintorc in forta saptamana aceasta si vei iesi sa sarbatoresti viata si iubirea in egala masura. Daca ai sansa sa transformi fantezia in realitate, nu pierde nicio clipa cu amanari. Relatiile ti-au ajuns la un nou nivel si asta este motiv de celebrare.

Horoscop saptamanal. RAC

Asteapta-te sa experimentezi o saptamana plina de evenimente in care sunt implicati frati, surori sau copiii tai. Vor fi acel tip de situatii in care ei cred ca au dreptate dar si tu crezi ca ai dreptate. In asemenea momente, ai dori sa poti fugi departe de tot ca sa scapi de conflicte si interpretari, macar pana trece totul, dar chiar nu ai cum. Nu lasa frictiunile sa iti afecteze ritmul si energia pentru viata profesionala.

Horoscop saptamanal. LEU

Un conflict ce se prefigureaza la inceputul saptamanii dispare repede si ti se permite sa avansezi in vremuri mai putin tulburi. Probleme minore ale vietii de familie inca necesita atentia ta, dar folosindu-ti farmecul personal vei obtine ceea ce vrei. Munca si banii avanseaza mai greoi dar totusi simti ca in sfarsit ajungi unde ti-ai propus.

Horoscop saptamanal. FECIOARA

Acum ca ti-ai regasit vocea si curajul de a te exprima iar increderea ti-a revenit, vei vedea ca ideile tale noi si inovatoare vor fi bine primite de catre sefi si colegi. Pe la jumatatea saptamanii, Venus si Jupiter isi unesc fortele si iti zambesc asupra vietii tale personale si sociale si esti ajutat sa fii remarcat de cineva special.

Horoscop saptamanal. BALANTA

Saptamana aceasta, astrele iti deschid inima ta mare pentru iubire si mintea spre idei noi. Foloseste-ti creativitatea atunci cand iti verbalizezi punctele de vedere iar altii vor fi mult mai receptivi sa te asculte. Esti pozitiv si focusat, asa ca nu iti lasa egoul sa te pacaleasca cum ca ai fi ceva mai putin de atat.

Horoscop saptamanal. SCORPION

Nimeni nu poate pune la indoiala faptul ca esti un comunicator minunat si tu ai intotdeauna un public captiv atunci cand incepi sa vorbesti, dar recomandarea este sa amesteci umorul in procedeele tale daca vrei ca punctul tau de vedere sa se si impuna nu doar sa se auda. Va fi primit mai bine. Pozitia Lunii saptamana aceasta iti aminteste sa muncesti mai mult asupra relatiilor tale.

Horoscop saptamanal. SAGETATOR

Fii atent atunci cand introduci concepte noi de munca la job, pentru ca altii pot simti ca ii fortezi intr-o directie si se pot opune prin atitudine rebela. Vei obtine mai multe folosind miere decat otet, asa ca invata sa iti vinzi cu tact si dragalasenie nevoia de a reusi, altfel oamenii din viata ta vor crede ca interesele tale sunt pur egoiste. Oare sunt asa sau nu ? Procedeaza cu prudenta.

Horoscop saptamanal. CAPRICORN

Esti dornic si chiar infometat sa ai succes si tu stii ca avand o atitudine potrivita, vei reusi sa avansezi pe scara vietii. Atentie doar sa nu cumva sa calci pe picioarele nimenui. Energia astrala iti favorizeaza folosirea intuitiei asupra iubirii dar si muncii. Nu te teme sa iti urmezi inima ! Va fi mult mai bine decat sa ramai in fixatiile ideilor din cap.

Horoscop saptamanal. VARSATOR

Esti intr-o dispozitie exuberanta in aceasta saptamana, intrucat totul pare ca se aseaza la locul sau, coerent, precum piesele dintr-un puzzle. Munca iti merge bine, probleme minore recente de sanatate au trecut, finantele ti se stabilizeaza si viata amoroasa arata stralucitor. Foloseste-ti farmecul personal ca sa obtii ceea ce vrei !

Horoscop saptamanal. PESTI

Vestile bune ce vin spre tine te gasesc intr-o dispozitie optimista privind spre un nou si proaspat start si este exact ceea ce ai nevoie ca sa ai starea de spirit ridicata. Dezvoltarile pozitive de la munca si de acasa te fac sa simti ca plutesti si chiar si aspectele legale se par ca merg in favoarea ta. Abia astepti sa dai urmatoarea fila a povestii vietii tale.

