Odată cu intrarea Lunii în Săgetător, se amplifică și mai mult energia pozitivă și aventuroasă a acestui weekend. Luna în Săgetător aduce cu sine o doză de optimism, expansiune și dorința de a descoperi noi orizonturi. Această combinație astrală va invita la explorare, să încercăm lucruri noi și să ne aventurăm în experiențe care să ne ofere o perspectivă mai largă asupra vieții.

Horoscop weekend. BERBEC

Stiai ca un criminal si-a tatuat scena crimei pe piept si a fost prins din acest motiv dupa 4 ani dupa ce a comis crima ? Concluzia trasa de aici este ca unele lucruri chiar s-au terminat demult si nu trebuie sa te mai reintorci la ele nici macar cu amintirea. Este timpul sa te dezlegi, sa fii liber si sa folosesti si aceste zile drept poligon pentru acele zboruri spre viitor pe care vrei sa le iei. Nu ceda in gandire negativa si in fata cuvintelor altora ce sunt prea critice si iti intristeaza inima. Tu ai raspunsuri pentru oricine pune restrictie pe tine. Gaseste calea de mijloc ca sa fii productiv si sa iesi din punctele de conflict.

Horoscop weekend. TAUR

Poti trece la actiuni clare, acum ca esti pregatit sa vezi lucrurile asa cum sunt ele de fapt. Unele neintelegeri au fost vindecate si vezi eforturile altor oameni pentru tine ca pe niste binecuvantari. Mentine-ti judecata clara si evita miscarile rebele, fiind constient de sensibilitatea pe care toata lumea o poarta in inima.

Horoscop special: Trei zodii sunt în culmea fericirii că au scăpat de haosul lunii ianuarie. Ce răsplată le aduce februarie

Horoscop weekend. GEMENI

Ti se dau instrumentele potrivite ca sa creezi ceva valid si nou. Ceea ce ti-au aratat circumstantele vietii in ultimele luni te ajuta sa folosesti ca sa mergi mai departe cu capul sus. Ai trecut prin multe si ai nevoie de timp de odihna ca sa pui cap la cap si sa capete sens tot ce ai invatat.

Horoscop weekend. RAC

Stiai ca au fost scoase cu excavatorul sute de crainii de sub o catedrala din Mexico si asa a existat prima dovada ca aztecii sacrificau copii si femeile capturati de la alte natiuni ? Ceea ce s-a sapat si scos la iveala din propria ta istorie sau din istoria arborelui tau genealogic poate fi socant dar aceasta cunostinta iti poate schimba viata in bine. Vei simti mari miscari de destin cum au loc si, in timp ce nu esti in masura sa controlezi fiecare situatie a vietii tale, ele vor incepe sa devina beneficii pentru tine in timp. Fii realist si cu picioarele pe pamant cat de mult poti, pregatit sa imbratisezi impactul pozitiv al deciziilor tale in zilele ce vor veni.

Horoscop weekend. LEU

Procesele tale de gandire sunt in sfarsit suficient de mature ca sa te duca la solutii noi si sa te integreze in cercuri sociale in care sa te simti si emotional dar si realist. Nu este nevoie totusi sa te impingi singur in conversatii care te fac sa te simti lipsit de putere. Ramai tacut si linistit, fidel idealurilor spre care ghizii te calauzesc. Stalpi puternici de sustinere sunt aici pentru tine. Ceea ce doresti sa obtii vei obtine mai repede decat credeai, dar trebuie sa te gandesti serios la toate acele detalii care iti pot incetosa procesul. Lucreaza cu oamenii potriviti care sa te ajute in miscarile tale profesionale si fa pasi curajosi inainte ca sa iti cureti lumea emotionala.

Zodiile care vor primi bani în loc de dragoste, de Ziua îndrăgostiților. Horoscopul inimilor frânte

Horoscop weekend. FECIOARA

Miscarile curajoase pe care le-ai facut in ultimul timp se vor dovedi a fi folositoare iar tu vei fi focusat pe aspectele financiare ce te-au impovarat de ceva vreme. Ai sansa de a face lucrurile bine si sa iti transformi lumea materiala intr-o versiune ai satisfacatoare decat a fost in ultimele luni ce sunt acum lasate in urma. Inspirat si pregatit sa lupti pentru visul tau, ce ai nevoie acum este de mai mult curaj decat de a gandi suplimentar. Meriti sa ceri ca dorintele sa iti fie implinite, chiar daca altii nu reactioneaza in felurile pe care le-ai dori de la ei. Cere sustinere in locuri noi si faci schimbari in modul tau de abordare ce te vor duce spre noi satisfactii.

Horoscop weekend. BALANTA

Stiai ca, daca vrei sa scoti sarea in exces din corp urmare a bautului de apa de mare, este nevoie sa urinezi mai multa apa decat bei ? Un simplu echilibru al lucrurilor in aceasta viata ne ramane mereu neclar si uneori avem nevoie de informatii specifice si explicatii stiintifice ca sa intelegem in totalitate ce trebuie facut ca lucrurile sa iasa bine si in ordine deplina. Stai linistit, locul tau de drept nu este ocupat de nimeni decat de tine. Asigura-te ca urmezi emotia corecta de usurinta si de apartenenta, altfel risti sa te distantezi de rezultatele pozitive si obiectivele spre care muncesti.

Horoscop weekend. SCORPION

Poate ca nu esti inca satisfacut deplin de cifre si rezultate, dar ele sunt aici ca sa iti arate ca ai facut bine tot ce ai facut si ca esti pe drumul bun. In loc sa simti emotii negative sau insatisfactie, manifesta recunostinta pentru tot ce ai deja, imparte-ti belsugul cu cei dragi si vei vedea ca tot ce primesti se multiplica si creste.

Horoscopul săptămânii 5 - 11 februarie. Mercur intră în Vărsător și aduce idei inovatoare. Patru zodii vor face schimbări radicale în viața lor

Horoscop weekend. SAGETATOR

Gandurile pe care le-ai pus in anumite relatii la inceputul saptamanii se vor dovedi a fi folositoare iar spre weekend vei intalni toti oamenii potriviti pe care sa ii ai alaturi in provocarile vietii, cu curaj si intelegere buna. Unii nativi se pot simti singuri acum sau trasi de nevoi ciudate si distructive. Tine de bunul simt, in timp ce iti permiti sa mai ai cate o emotie intunecata sau doua. Asemenea sentimente nu te separa de lumea exterioara ci te deschid spre ea, daca vrei sa iti deschizi si tu inima si sa accepti tot ce simti asa cum simti.

Horoscop weekend. CAPRICORN

Unele restrictii ale vietii sunt, pur si simplu, inutile si nepractice, dar trebuie sa accepti sistemul din care faci parte ca sa te poti simti cu adevarat liber sa iti manifesti abilitatile. A fi in razboi si conflict cu lumea in care traiesti nu te duce nicaieri. Zilele acestei saptamani au fost pline de munca sustinuta care te face sa realizezi ce ai nevoie sa faci in lumea reala ca sa iti materializezi rezultatele dorite. Ca sa iti controlezi propria viata, vei vedea ca vei gasi pline de inspiratie chiar si cele mai dificile circumstante, pentru ca orice te provoaca si te duce la victorie.

Horoscop weekend. VARSATOR

Balanta pe care o cauti pe domeniul acesta in aceste zile iti pare un obiectiv greu de atins. Insa iubirea chiar exista pentru tine, profunda si sincera, iar uniunea cu ceilalti este destinatia spre care te indrepti, scrie SfatulParintilor. Multi nativi se vor indragosti, manifestand pasiuni imposibil de tinut sub control. Este timpul sa fii relaxat si sa te lasi dus de curentul vietii, deci nu fii prea strict si controlant, acum ca ai sansa sa iti implinesti nevoile emotionale profunde.

Horoscop weekend. PESTI

Ai acum suficient timp la dispozitie si nu trebuie sa te simti vinovat pentru perioada de incubare necesara pentru ca anumite idei sa se dezvolte si sa isi ocupe un loc bun in sistemul tau. Surprizele vor veni si te vei surprinde singur cu nevoia de a grabi lucrurile intr-un mod pozitiv. Ai acum ocazia sa fii rational si sa vorbesti mai putin in timp ce faci mai multe pentru viitorul pe care doresti sa ti-l creezi.

Zodiile care sunt nevoite să facă pace cu trecutul în 2024. Doar așa vor avea parte de un viitor mai bun