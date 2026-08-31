Horoscopul banilor săptămâna 31 august – 6 septembrie 2026. O zodie dă lovitura, altele trebuie să-și țină portofelul sub control

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 aug. 2026, 09:30

Horoscopul banilor pentru săptămâna 31 august – 6 septembrie 2026 vine cu diferențe importante de la o zodie la alta. În timp ce unii nativi pot primi bani, proiecte noi sau propuneri profesionale avantajoase, alții trebuie să fie atenți la cheltuieli și să evite deciziile luate pe moment.

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