Horoscop zilnic dragoste pentru azi, 26 noiembrie 2024

Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, Cuvintele si gandurile noastre pot fi confuze astazi. Luna trece in echilibrata Balanta, ceea ce ne poate ajuta sa ne rafinam mesajele sau sa incetinim pentru a ne asigura ca ceea ce spunem reflecta cu adevarat ceea ce simtim. Pe masura ce Mercur, liberul spirit din Sagetator, devine retrograd, dorinta de a ne aminti trecutul poate deveni mai puternica. Ecourile a ceea ce a fost pot crea iluzia ca inca apartinem acolo. Totusi, concentrarea asupra vietii romantice pe care o construim acum va aduce cea mai mare valoare.

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Contextul astral special al zilei va aduce pentru zodia ta o energie ce te face sa vrei sa ai grija, sa oferi confort, sa faci iubirea ta sa se simta cea mai importanta persoana din lume. Astrele iti protejeaza relatia de iubire. Este un moment perfect sa onorezi maretia dragostei si sa trimiti un calduros "multumesc" in Univers pentru ceea ce traiesti. Azi veti fi si mai intimi unul cu celalalt. Daca inca esti singur, anumite schimbari in contextul vietii tale sociale te pot duce in mijlocul unei povesti neasteptate de iubire. Ceva atat de simplu precum o schimbare de atitudine sau de actiune te poate duce spre o aventura despre care merita sa scrii.

TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Daca esti inca singur, astazi vei putea sa ai multa claritate ce fel de partener doresti sa ai alaturi in viata. Da, ai dreptate, trebuie sa pui pe prim plan iubirea si sa nu te casatoresti doar pentru castiguri financiare. Ai putea sa dai accidental peste persoana perfecta si sa ai milioane de fluturi in stomac vazand-o ; este un indiciu destul de clar. Lasa-ti intuitia sa te ghideze in caz ca fluturii esueaza. Daca esti in cuplu, scoate-ti ochelarii si cauta cu intuitia indicii subliminale despre schimbarile de dispozitie ale partenerului tau. Ochii si sufletul releva mai mult de o mie de ori decat cuvintele. Nu lua in totalitate de buna limbajul corpului. Simte daca e ceva de care sa te ocupi pentru armonia relatiei.

RAC (21 iunie – 22 iulie)

Unele dorinte si emotii nu vor trece pur si simplu, chiar daca asa ai dori si ti-ai fi mai usor. A-ti parasi lumea emotionala nu a fost niciodata o optiune desi exista unele legaturi si emotii captive ce clar trebuie eliminate cand iti dedici timp in liniste sa te ocupi de asta. Daca te confrunti cu o situatie conflictuala azi, cel mai bine este sa iti prezinti scuzele si sa vezi mai bine cand ai mai simtit o asemenea emotie in trecut. Fii recunoscator pentru tot ce ai acum in viata ta si vei fi la pace cu alegerile tale, fara sa te mai gandesti ca ar fi fost mai bine altfel.

LEU (23 iulie – 23 august)

Florile taiate pot rezista pana la o saptamana mai mult daca se foloseste o pastila de Viagra in apa lor. Gandeste-te ca exista in viata tot felul de optiuni atipice si extraordinare care pot remodela realitatea daca le pui in practica in rutina ta de fiecare zi. Este posibil sa faci mai mult cu mai putin si sa iti folosesti timpul cu intelepciune. Daca acorzi suficient timp de gandire si gasesti alternative, gandurile tale vor parea brusc diferite decat ce erau. Astfel, te vei putea focusa pe lucruri care inainte nu erau prioritate. Ceva bun va iesi de aici.

FECIOARA (24 august – 22 septembrie)

Tu esti pur si simplu sigur despre anumite lucruri si prea multe nu se vor schimba in opiniile sau decizii tale, nici daca o situatie iti cere mai multa flexibilitate. Asigura-te ca nu renunti la lucruri importante pentru ca tii cu dintii de deciziile tale. Nu trebuie sa faci compromisuri daca nu iti dau o stare de bine si o directie mai buna pentru viitor, dar sunt unele aspecte ce implica un pret de platit daca esti rigid si nu ar fi rau sa chibzuiesti la asta.

BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Unele ideologii, conceptii si credinte nu vor functiona acum si este in regula cat timp iti largesti perspectiva suficient cat sa iti incapa unele noi in lumea ta. Schimba-te, adapteaza-te si ramai suficient de flexibil pe durata acestei crize. Nu poti controla subiectele din afara ta dar poti controla ce sa te afecteze si cum. Lasa culorile vietii sa se imbine intre ele precum si credintele altora cu cele ale tale. Unii oameni au rolul sa isi impartaseasca opiniile cu un scop si iti ofera raspunsuri la lucruri pe care nu le intelegi. Inca. Ia in calcul ca nimic din ce auzi nu e intamplator.

SCORPION (23 octombrie – 21 noiembrie)

Este o perioada in care sa te gandesti sa termini anumite proiecte din viata ta si iti vei da seama ca nu mai sunt chiar asa de multe, desi credeai ca inca sunt suficiente si nu le poti da de cap. Detaseaza-te de ceea ce deja si-a servit scopul in viata ta. Este important sa tii de anumite aspecte ce tin de creativitate, motivatie, valori dar nu daca nu se mai potrivesc cu tine cel de acum. Fa loc pentru ceva total diferit sa vina in viata ta.

SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Da-ti clipe peste zi in care sa te detoxifiezi emotional si fizic, bea suficiente lichide si permite celulelor tale sa se regenereze de aceasta energie grea in care se afla de ceva timp datorita mediului. Emotiilor vor curge asa cum curg lichidele ; lasa-le sa vina si sa plece si astfel vei fi stabil si echilibrat. In acest proces, hraneste-te cu energia pe care ti-o dau emotiile pozitive. De exemplu, gandeste-te la urmatoarea calatorie pe care sa o faci atunci cand se va putea. Unele alegeri te fac fericit pur si simplu si insasi planificarea lor iti poate hrani sufletul o vreme.