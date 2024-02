Energia Pestilor incapsuleaza atat intunericul cat si lumina din noi. Pana sa ajunga la zodia Pesti, Soarele a trecut prin toate celelalte 11 zodii.

Pestii sunt ultima statie din cele 12 a calatoriei Soarelui prin zodiac. In acest an, de la sezonul Pesti 2022 si pana acum, si noi am calatorit impreuna cu Soarele prin toate zodiile, am crescut si ne-am schimbat, am castigat, am pierdut, am plans si am fost fericiti iar fiecare eveniment ne-a facut sa fim mai intelepti si mai emotionali.

Pestii sunt scena finala, cea in care tragem concluziile

Zodia Pesti 2024 aduce inchiderea provocarilor pe care le-am avut si ne face mai intregi ca inainte. Ne ajuta sa reflectam la vietile noastre din ultimul an si sa ne implicam in ele intr-un mod mult mai bun. Putem invata multe din trecut dar nu putem sa traim in prezent daca nu ne desprindem de trecut.

Fiecare noua miscare a Soarelui in alta zodie aduce o inevitabila schimbare a energiei dominante. Soarele inseamna personalitatea noastra si imprima ritmul vietii noastre zilnice. Soarele in Pesti nu inseamna acelasi lucru pentru oameni ca Soarele in Varsator, desigur. Sa ne pregatim, asadar, sa trecem de la vibratia Varsatorului – logic, pragmatic, futurist, vizionar si detasat emotional – la valuri valuri de emotii, sensibilitati si spirit de coeziune, adica vibratia Pestilor.

Avem nevoie de zodia Pesti 2024 ca sa tragem o gura de aer, sa simtim ce e de simtit chiar daca exageram, sa punem laolalta toate bucatile de puzzle adunate de peste an si sa ni le asumam ca parte din cine suntem, ca sa putem porni pe un nou drum dupa ce se termina acest sezon si Soarele isi reia un nou ciclu de un an.

Soarele in zodia Pesti 2024 inseamna robinet deschis la multe emotii si sensibilitati aproape din orice subiect

Chiar daca esti nascut sub o zodia pragmatica de pamant sau lejera de aer, tot te vei simti nefiresc de indecis, delicat, sensibil si visator. Mai mult, poti sa fii “cablat” si pe starile, emotiile si “toanele” altora, mai ales ca Pestii este despre NOI si mai putin despre EU. E bine de retinut, ca sa stii si sa ramai centrat in propria ta energie atunci cand acest lucru e important.

Nu e rau sa traim si cu starea de visare si cu capul in nori, este nevoie si de ea, insa energia incetosata dictata de Neptun, unul din guvernatorii Pestilor, ne distrage de la lumea reala daca nu suntem atenti. Pe de alta parte, cealalta planeta ce guverneaza Pestii este Jupiter, deci ne asteptam ca influenta norocosului si imbelsugatului Jupiter sa se reverse asupra noastra.

Ce sa faci si ce sa nu faci cat este Soarele in Pesti 2024

Acum ca Soarele este in Pesti pana pe 20 martie 2024, si pentru noi se va amplifica lumina pusa pe ce visam si pe ce tanjim, dar si pe ce suferim si pe capacitatea noastra de compasiune si transcedenta. Exista si mare potential pentru initiativa de a realiza un vis romantic sau creativ. Este o perioada emotionala in care ratiunea trece pe plan secund.

Lucruri bune de facut cu Soarele in Pesti:

Lasa inspiratia sa curga. Fii creativ, scrie, picteaza, danseaza….

Bucura-te de iubirea fantastica, romantica, magica

Mergi dupa visul tau si fa-l sa se intample

Manifesta empatie si compasiune – ajuta pe cineva

Roaga-te, mediteaza, conecteaza-te cu centrul tau spiritual.

Evadeaza la tara, in natura, preferabil aproape de o apa.

Cultiva-ti imaginatia : uita-te la filme, asculta muzica, joaca-te, citeste carti bune.

Ce sa eviti cu Soarele in Pesti:

Sa ai mentalitate de victima, sa iti permiti sa aluneci in compatimire de sine

Sa ai credinta oarba in asa zisi salvatori si guru

Sa exagerezi in sentimentalisme si sa fugi de faptele concrete

Sa abordezi tactici meschine si lipsite de onestitate

Cum iti afecteaza zodia tranzitul Soare in Pesti 2024?

Soarele in Pesti 2024. BERBEC

Tranzitul Soarelui in Pesti pana pe 20 martie 2024 pentru tine este o perioada in care sa stai sub radar. Intuitia iti este mult mai puternica acum, la fel si abilitatea ta de a valorifica energiile colective. Februarie poate aduce unele blocaje de departe sau care au legatura cu unele institudii educationale sau legale. Insa martie poate aduce multa sustinere din spatele scenei pentru cariera ta.

Soare in Pesti 2024. TAUR

Tranzitul Soarelui in Pesti pana pe 20 martie 2024 pentru tine pune o lumina puternica asupra implicarilor de grup, prieteniilor si aliantelor. Evita negocieri finale in februarie. Martie insa este o buna perioada sa te conectezi cu prieteni ce te imputernicesc, mai ales daca sunt de departe.

Soarele in Pesti 2024. GEMENI

Tranzitul Soarelui in Pesti pana pe 20 martie 2024 pentru tine pune o lumina pe cariera, directia de viata si imaginea publica. Februarie sub Pesti poate fi mai dificila pentru afaceri, iar altii pot sa nu fie de acord cu planurile tale. Martie insa iti poate aduce un plus financiar, un comision sau orice alta crestere in finante si/sau cariera.

Soare in Pesti 2024. RAC

Tranzitul Soarelui in Pesti pana pe 20 martie 2024 pentru tine iti lumineaza moduri de a-ti extinde lumea prin educatie, calatorii lungi si publicarea muncii tale scrise. Februarie sub Pesti poate aduce unele obstacole in calea unor angajamente profesionale si poate si preocupari pentru sanatate. Insa martie sub Pesti este un timp excelent sa cauti un partener de orice natura va fi el.

Soarele in Pesti 2024. LEU

Tranzitul Soarelui in Pesti pana pe 20 martie 2024 pentru tine pune accent pe relatiile intime si pe intelegerile si aranjamentele financiare. Februarie sub Pesti ar putea sa aduca unele respingeri pe plan romantic sau dificultati financiare si nu e un bun moment sa iti asumi riscuri. Martie insa poate aduce un bonus de la munca sau o oportunitate pentru sanatatea ta.

Soare in Pesti 2024. FECIOARA

Tranzitul Soarelui in Pesti pana pe 20 martie 2024 pentru tine pune lumina pe relatiile tale, este timpul sa lasi partenerul sa preia fraiele si tu sa nu ai un stres cu asta! Februarie poate fi mai dificila, in care angajamentele de casa si familie sa creeze dificultati in parteneriatele tale de business sau romantice. Martie este o minunata perioada sa aduci romantism suplimentar in relatia sau casnicia ta, sa va distrati impreuna sau sa investesti intr-un parteneriat de business.

Soarele in Pesti 2024. BALANTA

Tranzitul Soarelui in Pesti pana pe 20 martie 2024 pentru tine face ca munca si sanatatea sa tina prima pagina a agendei tale. Fii prudent in februarie si nu semna documente cu miza mare si evita decizii abrupte, ia-o usurel. In martie sub Pesti, sunt vesti bune pentru tine – casa si caminul tau este sursa de sustinere de care sa te bucuri.

Soare in Pesti 2024. SCORPION

Tranzitul Soarelui in Pesti pana pe 20 martie 2024 pentru tine este vreme pentru romantism, creativitate si bucurie. Tu esti semn de apa ca si Pestii, deci infratirea voastra este benefica pentru tine. Februarie iti poate aduce povara financiara motiv suficient sa te focusezi mai mult pe partea spirituala. Canalele de comunicare ti se deschid in luna martie si esti ajutat sa mergi inainte cu proiectele tale creative sau sa clarifici atmosfera cu persoana draga.

Soarele in Pesti 2024. SAGETATOR

Tranzitul Soarelui in Pesti pana pe 20 martie 2024 pentru tine pune lumina pe viata ta privata, pe casa si pe familie, scrie SfatulParintilor. Stai departe de discutii aprinse si de negocieri cu miza mare de business in februarie. Martie insa iti va aduce o crestere de natura financiara care te poate ajuta in proiectele tale pe zona casa, familie sau imobiliare.

Soare in Pesti 2024. CAPRICORN

Tranzitul Soarelui in Pesti pana pe 20 martie 2024 pentru tine pune lumina pe miscarile tale de zi cu zi, pe schimburi de orice fel si pe comunicare, fiind o perioada aglomerata pentru zodia ta. Fii atent pe potentiali dusmani in februarie dar si la evenimente ce iti pot afecta sistemul nervos. Ai nevoie de odihna si sa o iei mai usurel. In martie insa, vei avea parte de mult progres spre tot ceea ce iti propui.

Soarele in Pesti 2024. VARSATOR

Tranzitul Soarelui in Pesti pana pe 20 martie 2024 pentru tine pune lumina pe veniturile tale si pe respectul si valoarea de sine. Evita discutiile despre bani in februarie si concentreaza-te pe componentele creative ale vietii tale, pentru ca investitorii sau membrii comunitatii de busines sunt mai dificil de convins. Martie iti aduce acces nesperat de bun la resurse benefice tie.

Soare in Pesti 2024. PESTI

Cu Soarele in zodia ta, este timpul sa stralucesti! Dorintele iti sunt trezite si din ce in ce mai clar si acum poti obtine progres in tot ceea ce iti propui. Februarie este o perioada mai dificila si aglomerata pe planul muncii, cu sefi cu solicitari sau cu angajamente profesionale care iti limiteaza miscarile spre libertate asa cum ti-ai dori. In martie, bucura-te de ajutor de la prieteni puternici si influenti.

