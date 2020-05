Horațiu Moldovan, la Realitatea PLUS: „Avem un procent ridicat de vindecare, 30%”

Horațiu Moldovan: „Plasma se recoltează în centrele de transfuzie. Momentan, procedura se efectuează în Iași, București și Timișoara. Ministerul Sănătății a reglementat o metodologie în acest sens. Plasma poate salva vieți. Oamenii care donează plasmă pot ajuta alți pacienți, aflați într-o fază sever a bolii COVID-19. Îi încurajăm pe oameni să doneze plasmă.”

Locurile în spitale

Horațiu Moldovan: „Modul în care am tratat epidemia COVID-19 a funcționat. Ne aflăm într-un moment bun, am ținut lucrurile sub control. Ne confruntăm cu un număr de infectări cuprins între 250 și 350 de îmbolnăviri pe zi. Pacienții COVID-19 internați sunt imediat izolați. Avem un procent de vindecare de aproape 30%, ceea ce ne plasează în topul european. Doar Germania stă mai bine. Dispunem de 629 de paturi de terapie intensivă, dotate cu ventilație mecanică. Avem 250 de pacienți internați la ATI, doar 30% sunt ventilați mecanic. Suntem pe cale de a intra în normalitate cu zonele în care au fost probleme: Suceava, Focșani. ”