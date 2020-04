Horațiu Moldovan, la Realitatea PLUS: „Vârful pandemiei ar putea însemna 15.000 de cazuri la nivel național”

Interacțiunile sociale după 15 mai. Redeschiderea școlilor

Horațiu Moldovan: „Măsurile de acum trebuie menținute și după 15 mai, pentru a nu genera un nou val de infectări cu coronavirus. Oamenii vor putea circula liber, însă trebuie evitate aglomerările în spații închise. Va fi necesară purtarea generalizată a măștii de protecție la nivel facial în mijloacele de transport și în spațiile închise. În această etapă încă suntem preocupați de menținerea sănătății în rândul populației. Încă nu avem o decizie în ceea ce privește redeschiderea școlilor. Suntem în contact direct cu Ministerul Educației, pentru a lua o decizie.”

Redeschiderea etapizată a țării

Horațiu Moldovan: “În ceea ce privește zonele aglomerate, acestea rămân închise: malluri, arene sportive. Cabinetele stomatologice nu vor funcționa decât în regim de urgență. Probabil că vom lua măsura extinderii mai multor cabinete stomatologice care să lucreze în regim de urgență. Redeschiderea totală a acestor se mai amână.”

Producția de medicamente COVID-19 În România? Vaccinul, cel mai devreme în 2021

Horațiu Moldovan: “În acest moment, nu se fabrică medicamente antivirale în România. Ceea ce nu reușim să fabricăm, vom importa în continuare în cantități suficiente. Nu avem încă vaccinul, el va fi gata cam într-un an, un an și jumătate. Vaccinul trebuie testat clinic, pentru a putea fi perfect tolerat. Orice vaccin necesită un timp cuprins între 6 și 18 luni. Este foarte probabil să ne confruntăm cu un vârf al pacienților cam în două săptămâni. Sperăm ca acest vârf să însemne o cifră în jur de 15.000 de cazuri. În prezent avem 250 de pacienți la ATI, iar o tremie sunt ventilați mecanic. Până acum am separat o strategie cu spitale COVID-19 și spitale neCOVID-19. ”

Date statistice comparative. România vs. Germania și SUA

Horațiu Moldovan: “Așa am menținut controlul lucrurilor până în acest moment. În acest moment sut depistate pozitiv peste 10.000 de persoane, 25% fiind deja vindecate. Doar Germania are o rată de vindecare mai bună, 50%. E un procent bun, spitalele lucrează eficient. Decesele reprezintă un procent de 5%, un procent mic. Suntem puțin sub SUA, unde procentul e de 5,6%.”